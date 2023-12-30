وزير التعليم العالي يفتتح عددًا من المشروعات الصحية والتعليمية بجامعة المنيا

افتتح اليوم السبت الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من المشروعات الصحية والتعليمية في جامعة المنيا، وكان برفقته اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور وليد أنور، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات.

وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى طب وجراحة الأطفال بجامعة المنيا

وزير التعليم العالي: مستشفيات المنيا الجامعية تخدم 850 ألف مواطن سنويا

أعرب الدكتور أيمن عاشور عن التزام الوزارة الكبير بتطوير الخدمات الطبية والصحية في المستشفيات الجامعية، حيث تعد هذه الخدمات أحد الأركان الأساسية في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، بالإضافة إلى دورها الهام في التعليم والتدريب لإعداد أطباء ماهرين قادرين على تقديم خدمات طبية ممتازة للمجتمع، وأشاد بالجهود المبذولة في تحسين وتطوير مستشفيات جامعة المنيا، التي تسهم في تحقيق رسالتها المرجوة وتقديم خدمات طبية متميزة للمرضى الذين يلتمسون العلاج فيها، وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الانجازات وجهود التطوير المستمرة في المستشفيات الجامعية تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه القادة السياسيون لتحديث وتطوير هذه المستشفيات على مستوى البلاد، يهدف ذلك إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وأكد أيضًا أهمية استغلال الكوادر البشرية المتميزة المتاحة في جامعة المنيا في جميع التخصصات، لرفع مستوى الخدمات التي يستفيد منها المواطنون.

وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى طب وجراحة الأطفال بجامعة المنيا

قام الوزير بافتتاح مبنى (أ) في مستشفى طب وجراحة الأطفال، الذي يمتد على مساحة 1750م2، ويتضمن المبنى عيادات خارجية ومكاتب إدارية وصيدلية مركزية وحضانة وعنابر إقامة للأطفال، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للانتظار ومخازن، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 70 مليون جنيه.

مستشفي الثلاثي

شهد الوزير بدء التشغيل التجريبي للمستشفى الثلاثي الذي يُقام على مساحة 40 ألف متر مربع، ويعتبر أكبر صرح طبي متكامل في محافظة المنيا، وأوضح الدكتور عصام فرحات أن المستشفى الثلاثي يتألف من ثلاثة مبانٍ، وهي مبنى ثلاثي الأجنحة لإقامة المرضى، ومجمع العمليات والعناية، ومبنى العيادات الخارجية، يتوفر في المستشفى 400 سرير، بما في ذلك 70 سريرًا للعناية المركزة، كما يتضمن المستشفى مبنى مخصص للعيادات الخارجية ومبنى مُلحق للعمليات، يضم 6 غرف عمليات مجهزة بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات المساندة واللوجستية المرتبطة بالمستشفى، يهدف المستشفى إلى تقديم خدماته لأكثر من 6.5 مليون مواطن في محافظة المنيا، يتكون مبنى الإقامة الثلاثي الأجنحة من عدة أقسام مثل الباطنة، الجراحة، والعظام، بالإضافة إلى العيادات الخارجية المتنوعة، وصيدلية مركزية، ومطبخ مركزي، ومغسلة، وثلاجة لحفظ الموتى ومخازن، وقاعات دراسية ووحدة تمريض تضم 16 سريرًا، يحتوي المستشفى أيضًا على 3 وحدات تمريض لإقامة المرضى، حيث تحتوي كل وحدة على 16-20 سريرًا.

افتتاح مبنى كلية دار العلوم

كما أشرف الوزير على افتتاح مبنى كلية دار العلوم، والذي تم إنشاؤه على مساحة 3000 متر مربع، يتضمن المبنى قاعتين للمؤتمرات بتجهيزاتها، ومكاتب إدارية، وتسعة فصول تعليمية بسعة متدرجة تتسع من 50 إلى 200 طالب في الفصل الواحد، بالإضافة إلى سبعة مراكز امتحانات، بلغت التكلفة المالية للمشروع حوالي 111 مليون جنيه، بالإضافة إلى ذلك، افتتح الدكتور أيمن عاشور أعمال تطوير إدارة الوافدين، والتي تشمل مكتب مدير إدارة الوافدين ومكتب إدارة شؤون الطلاب الوافدين وقاعة انتظار للطلاب، بهدف تسهيل إجراءات انضمام الطلاب الوافدين إلى الجامعة وتوفير الدعم اللازم لهم.

شهد د. أيمن عاشور بدء أعمال إعادة تأهيل الموقع العام للجامعة، وذلك وفقًا لمعايير الاستدامة وتراثها التاريخي العريق، بهدف صنع مستقبل جديد لجامعة ذكية خضراء تنتمي إلى جيل الجامعات الرابع، وتهدف الجامعة إلى أن تكون وجهة للطلاب الوافدين وتقدم خدمات تعليمية متميزة للطلاب، وتمتاز بالاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي خلال عامين.