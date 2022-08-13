السيرة الذاتية.. من هو محمد أيمن عاشور وزير التعليم الجديد 2022

وزير التعليم الجديد، قال الرئيس السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله،واختتم الرئيس السيسي بالقول: أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم.

الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم الجديد

من أبرز تصريحات الدكتور أيمن عاشور العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة عين شمس ونائب وزير التعليم العالي الحالي، أعتقد أن الجامعات المصرية ستصبح بلا أسوار مثل الجامعات العالمية يتمتع جميع المواطنين بفرصة الالتحاق بالجامعة، ولكن هناك العديد من العوامل التي تمنعنا حاليًا من إزالة أسوار الكليات أحدها أمني، وأضاف مشيرًا إلى عدم وجود ثقافة ملكية في المجتمع، أن السلوك المدني يحتاج إلى تحسين حتى نتمكن من إزالة أسوار الكليات نحتاج إلى الارتقاء بسلوك المواطن،مضيفاً: “لو فتحنا الكلية على الشارع سنواجه مشاكل عدم الحفاظ على مقدرات الجامعة”.

السيرة الذاتية للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى الجديد

• الدكتور محمد أيمن عاشور هو أستاذ الهندسة المعمارية حصل على البكالوريوس في الأول من يونيو 1982م.

• حصل الدكتور محمد أيمن عاشور على درجة الماجستير في 28 ديسمبر 1986م.

• حصل على درجة الدكتوراة في 19 فبراير 1993م.

• حصل أيضاً الدكتور محمد أيمن عاشور على جوائز عديدة من الدولة في مجالات الفنون المعمارية والاتصالات والإدارة.

• حصل الدكتور محمد أيمن عاشور على لقب”مهندس الجامعات الجديدة”.

• شغل الدكتور محمد أيمن عاشور أستاذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة منصب وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث.

• عين عميداً لكلية الهندسة خلفا للدكتور شريف حماد عميد الكلية السابق والذى تقلد منصب وزير للبحث العلمى.

• حصل الدكتور محمد أيمن عاشور على الأستاذية في 28ـ 11 ـ 2005، وأستاذ مساعد في 27 ـ 11 ـ 2000، ومدرس 24 ـ 5 ـ 1993، ومدرس مساعد 21 ـ 1 ـ 1978، ومعيد في 25 ـ 9 ـ 1982.