توجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالشكر للإعلامي أحمد موسى على الاهتمام بنقل ما تم القيام به من أعمال في المدارس اليابانية.

وقال الدكتور طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أثناء تقديمه لبرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية أنه تم إرسال بعثات من المعلمين المصريين إلى اليابان بهدف نقل الخبرات، حيث أن هناك اتفاقية مع اليابان لتدريب المعلمين المصريين.

وأضاف الدكتور شوقي:”إن الرئيس السيسي هو من بدأ حلم المدارس اليابانية في مصر كما أنه يجري مقابلات كل 3 أشهر مع مديري المدارس اليابانية بهدف الإطلاع على تقاريرهم، بالإضافة إلى ذلك يتم اعتبار طلاب المدارس اليابانية من الأجيال المميزة”.

وتابع وزير التربية والتعليم:”لدينا 40 مدرسة يابانية في 20 محافظة وسنصل لكل المحافظات قريباً وذلك يعتبر نجاحاً كبيراً في هذا المجال والدليل على ذلك أيضاً أنه يوجد الكثير من الطلبات للالتحاق بالمدارس اليابانية، كما أن أولياء الأمور اقتنعوا بأسلوب التعليم داخل المدارس اليابانية”.