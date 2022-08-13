وزير الأوقاف يشكر السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على تجديد الثقة

بعد أن تم التعديل الوزاري في أكثر من وزارة وتغيير بعض الوزراء، ومهجرة البعض للوزارات المختلفة، وتجديد الثقة لآخرين ليبقوا في أماكنهم ومناصبهم، ومثال على ذلك وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والذي جدد فخامة رئيس الجمهورية الثقة به وبقي في منصبه.

شكر وزير الأوقاف للسيد الرئيس السيسي بعد تجديد الثقة

في غضون ذلك، نشر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، منشور عبر صفحته الشخصية والرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يشكر فيه فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بعد أن جدد الثقة فيه، وكتب في المنشور :

“شكر واجب، من منطلق واجب الشكر لمن أجرى الله الخير على يديه ، يسرني أن أتوجه بخالص شكري وتقديري لقائد المسيرة الوطنية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله على هذه الثقة الغالية وأعاهد الله وأعاهد سيادته على بذل أقصى الوسع والجهد وفاء بحق هذه الثقة العظيمة سائلا الله أن يوفقني وزملائي لخدمة هذا الوطن في ظل قيادته الحكيمة”.

زيارة وزير الأوقاف لفضيلة المفتي شوقي علام

علاوة على ذلك نشرت صفحة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور يوضح زيارة وزير الأوقاف لفضيلة المفتي لتهنئته بتجديد السيد الرئيس الثقة به لمدة عام مفتيًا للجمهورية.

وتوجه فضيلة المفتي بالشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعه على تهنئته وقال له أن دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف سوف يستمروا في التعاون المثمر في مواجهة التطرف والإرهاب وضبط الخطاب الديني و الافتائي في مصر والعالم.