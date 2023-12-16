وزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهري يناير وفبراير ومارس 2024

أعلنت وزارة المالية، اليوم السبت، مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأكدت الوزارة على أهمية إخطار العاملين في الجهات الإدارية بموعد بداية الصرف، بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي, وأوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، شريف خيري، أنه تمت مراعاة عيد الميلاد المجيد بحيث يتم صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس 4 يناير بدلًا من يوم الأحد 7 يناير.

وأضاف أن مرتبات شهر يناير تصرف على مدار 5 أيام، تبدأ يوم 21 يناير وتنتهي يوم 28 يناير، والمتأخرات تصرف على مدار 3 أيام، تبدأ يوم 4 يناير وتنتهي يوم 9 يناير.

ولفت إلى أن مرتبات شهر فبراير تصرف على مدار 5 أيام، تبدأ يوم 22 فبراير وتنتهي يوم 28 فبراير، والمتأخرات تصرف على مدار 3 أيام، تبدأ يوم 8 فبراير وتنتهي يوم 12 فبراير.

وأشار إلى أن مرتبات شهر مارس تصرف على مدار 5 أيام، تبدأ يوم 21 مارس وتنتهي يوم 27 مارس، والمتأخرات تصرف على مدار 3 أيام، تبدأ يوم 7 مارس وتنتهي يوم 11 مارس.

وأهاب خيري بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بَدْء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.