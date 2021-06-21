وزارة الكهرباء: مصر كانت تعاني من عجز في الكهرباء يصل لـ 20% ولكن الآن هناك احتياطي يتخطى الـ 25%

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنه تم هيكلة أسعار الكهرباء وفقاً لخطة مدتها 5 سنوات وتم الإعلان عنها بالكامل، مؤكداً أن أسعار الكهرباء تظل ثابتة من بداية شهر يوليو المقبل ومن ضمنها أسعار الاستهلاكات الصناعية.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة أن من يزيد استهلاكه عن ألف كيلو وات لن يشهد زيادة في أسعار الكهرباء، مشيراً إلى أنه من بداية يوليو المقبل سوف يكون هناك زيادة في أسعار الشرائح الأقل من ألف كيلو وات، كما سيكون هناك ارتفاع في أسعار الكهرباء على الشريحة الأولى بزيادة تقدر بحوالي 10 قروش.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الدولة المصرية كان بها عجزاً في الكهرباء يصل لـ 20% ولكن بعد خطة التطوير أصبح هناك احتياطي يتخطى 25% من احتياجاتنا ويوجد استراتيجية لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة.