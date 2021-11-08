وزارة الكهرباء تكشف طريقة جديدة وفريدة من نوعها لخفض أسعار فواتير الكهرباء

تلقت وزارة الكهرباء الكثير من الشكاوى من قبل المواطنين خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، والتي كانت قيمتها مرتفعة بشكل ملحوظ في شهر أكتوبر الماضي وشهر نوفمبر الحالي 2021، وازدادت شكاوى المواطنين مع دخول فصل الشتاء وهو الفصل الذي يقل فيه استخدام أجهزة التكييف والمراوح وغيرها من الأجهزة الكهربائية التي يكثُر استخدامها في فصل الشتاء، وتزعم تلك الشكاوى الرغبة في خفض أسعار فواتير الكهرباء لشهر نوفمبر الحالي وباقي الشهور القادمة، حيث أن معظم المواطنين في جميع أنحاء مصر يقومون الآن بفصل التكييفات والمراوح وغيرها من الأجهزة الأخرى التي لا داعي لإستخدامها في فصل الشتاء.

صرح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن انخفاض استهلاك الكهرباء يبدأ مع فصل الشتاء مباشرة، مما يعني ذلك انخفاض في فواتير الكهرباء التي يتم استهلاكها من قبل المواطنين، وعدم الحاجة إلى استخدام مكيف الهواء الذي يعمل على زيادة فاتورة الكهرباء، موضحاً أنه عند القيام بعملية احتساب الفاتورة لا يوجد فرق بين طرق الدفع المختلفة سواء تم الدفع بشكل إلكتروني أو بنظام وصولات، حيث يتم حساب استهلاك العميل بالكيلو وات وهو بسعر موحد للجميع، كما أن جميع الفواتير التي تصدر لكل مواطن يتم حسابها بشكل دقيق، منعاً لحدوث خطأ ويتم حسابها بشكل إلكتروني.

أوضح الدكتور أيمن حمزة أيضا أنه لا يوجد سبيل في خفض الفواتير إلا بطريقة واحدة وهي الترشيد، مشدداً على المواطنين بضرورة اتباعها لتخفيف الاستهلاك الدائم، خاصة وأن البلاد تشهد الآن دخول فصل الشتاء المعروف بانخفاض استهلاك الكهرباء، وطريقة الترشيد غالباً ما تكون في الأجهزة التي تسحب كهرباء بشكل مكثف مثل الثلاجة والغسالة ومكيفات الهواء وغيرها من الأجهزة الكهربائية التي يتم استخدامها في أوقات محددة، حيث يمكن لتلك الطريقة العمل في انخفاض سعر الفواتير سواء كانت مميكنة أو يدوية.