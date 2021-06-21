وزارة الكهرباء تعلن عن وظائف جديدة بهيئة الطاقة والمحطات النووية بمرتبات مجزية بشكل كبير والدكتور أيمن حمزة يوضح الإجراءات للمواطنين

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى أثناء تقديمها حلقة اليوم من برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يتم اختيار الموظفين لوظائف هيئة الطاقة والمحطات النووية وفقاً لأعلى درجات الجودة كما أن المرتبات مجزية بشكل كبير، مؤكداً أن الهيئة تمتلك محطات نووية ومحطات إنتاج كهرباء أيضا.

وأكد الدكتور أيمن حمزة أن الأيام الأولى من إجراءات التقديم لوظائف المحطات النووية شهدت زحاماً بشكل كبير، مشيراً إلى أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على الرغم من التزاحم التي شهدتها الأيام الأولى فيما يخص التقديم للوظائف، كما تم تنظيم الأمر وتم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأوضح الدكتور أيمن حمزة أن وظائف المحطات النووية بها تنوع في الوظائف، حيث أن هناك وظائف للمؤهلات العليا والمتوسطة وحديثي التخرج، بالإضافة إلى أنه يوجد درجات وظيفية كثيرة تم الإعلان عنها.

وعن كيفية سحب الاستمارات الخاصة بهذه الوظائف قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن سحب استمارات هذه الوظائف مستمر حتى 3 يوليو المقبل، وسيتم بعدها استقبال الاستمارات لمدة شهر تحديداً حتى 4 أغسطس، كما ستكون هناك اختبارات مميكنة للمتقدمين بهذه الوظائف.