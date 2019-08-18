وزارة الصحة توجه تحذير للمواطنين بشأن تناول الأدوية

تناول الأدوية بشكل غير سليم يؤدي إلى مخاطر قد تصل إلى حد الوفاة، بجانب عدم الإلتزام بالتعليمات الموضحة بالنشرة الطبية المرفقة مع الأدوية، ويؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض التي قد يصعب علاجها لاحقا، ومن منطلق التوعية بمخاطر الاستخدام السيء للأدوية، قام مركز المعلومات الدوائية التابع للإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، بعمل حملة قومية للتوعية بالمخاطر الدوائية الناتجة عن الإستخدام الخاطيء، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتهدف الحملة القومية إلى التوعية بمخاطر التفاعلات الدوائية، ومخاطر الاستخدام المفرط لبعض الأدوية والتي قد تصل في بعض الإحيان إلى الوفاة، بجانب التوعية بمخاطر الأخطاء الدوائية الغير متوقعة، وذلك للحافظ على صحة المرضى، وحمايتهم من الآثار الجانبية، وتوعيتهم بعدم تناول الأدوية إلا تحت إشراف طبي، حيث أن تناول الأدوية بدون استشارة الطبيب، يؤدي إلى تفاعلات دوائية ومخاطر جمة قد يصعب علاجها.

وأكدت الحملة القومية التابعة لمركز المعلومات الدوائية، بأنها ستقوم الفترة القادمة بضخ الكثير من المعلومات الهامة حول الاستخدام الأمثل للأدوية، عبر السوشيال ميديا، ومخاطر تناول جرعات من أدوية معينة مع جرعات أدوية أخرى يحذر الخلط بينهم، حيث يؤدي ذلك إلى حدوث تفاعلات دوائية قد تمثل خطورة.

بالطبع ستسهم هذه الحملة في تخفيض عدد الوفيات الناجمة عن الخلط بين الأدوية، وأيضا خطورة استخدامها بدون استشارة الطبيب، وبشكل عام يحذر استخدام أي نوع من الأدوية بدون إشراف طبي، أو يتم تناوله بعد وصفه من الأقارب أو الأصدقاء وغيرهم.