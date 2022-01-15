وزارة الصحة تكشف أهم اعراض متحور أوميكرون الأكثر شيوعا.. انفوجراف

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية خلال الساعات الأخيرة رسميا عن الاعراض الخاصة بالمتحور اوميكرون الأكثر شيوعا، ذلك في اطار توعية المواطنين بالأعراض التي تتكرر بشكل كبير والتي تثبت إصابة المريض بالمتحور الجديد والتي تختلف بعض الشيء عن اعراض فيروس كورونا، حيث وذلك بعد انتشار المتحور الجديد اوميكرون في بعض دول العالم خلال الفترة الماضية وتوقع الكثير من المصادر العالمية بأن يشكل خطورة على العالم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ما كشفت عنه وزارة الصحة المصرية بشأن الاعراض الأكثر شيوعا الخاصة بالمتحور اوميكرون الجديد.

الكشف عن اعراض متحور أوميكرون الأكثر شيوعا

وقد تم الكشف عن الاعراض الاكثر شيوعا الخاصة بالمتحور اوميكرون من قبل المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، والتي جاءت على النحو التالي.

الرشح بشكل مستمر.

الشعور بالاجهاد والتعب الشديد.

العطس المتكرر.

الشعور باحتقان في الحلق.

ألم شديد عند الطبع نتيجة احتقان كبير في الحلق.

كما تم التنويه عن الاعراض الاقل شيوعا والتي تنتشر في حال الإصابة بالمتحور اوميكرون مثل الكحة والرعشة وكذلك ارتفاع في درجات حرارة الجسم.

كما اكد ان هناك بعض الاعراض النادرة مثل الالم في الصدر والتعرض لضيق التنفس في بعض الحالات، بالاضافة الى فقدان حاسة الشم والتذوق.

تحذيرات وزارة الصحة بشأن متحور اوميكرون

وقد قام المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بأطلاق بعض التصريحات التي تتضمن التحذيرات الهامة للمواطنين بشأن المتحور اوميكرون الجديد، حيث اكد ان المتحور الجديد ينتشر بشكل سريع في العالم وأن تأثيره يكون اقوى بكثير من فيروس كورونا، حيث اكد أن التطعيمات تساعد الاشخاص في التخلص من الإصابة والعدوى، لذلك فقد اكد على ضرورة الحصول على اللقاحات من قبل المواطنين