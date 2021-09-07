وزارة الصحة تعلن عن رابط الحصول على لقاح كورونا وتكشف تكلفة استخراج الشهادات المؤمنة للمصريين والأجانب

قامت وزارة الصحة والسكان مؤخراً بدعوة المواطنين مرة أخرى فيما يخص الحجز للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، حيث قالت وزارة الصحة والسكان هذه المرة في تصريحات رسمية أن حجز لقاح كورونا سوف يكون من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل لقاح الفيروس، مؤكدة أن الموقع الإلكتروني تابع للوزارة، كما ان الوزارة هي الجهة الوحيدة التي سيتم تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا من خلالها وبالمجان، ومن بعدها استمر المواطنين في البحث على محرك بحث جوجل عن رابط الموقع الرسمي الخاص بالوزارة الذي يمكنهم من خلاله التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، خاصة المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فرائض الحج وربما بهدف العمل أيضا حيث أنهم يجب أن يحصلوا على لقاح فيروس كورونا من خلال موقع وزارة الصحة والسكان الرسمي، ومع العلم أن السعودية أعلنت عن فتح باب السفر إليها مؤخراً ولكن قامت بوضع بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص المسافر إليها مثل، التطعيم بأحد اللقاحات التي تعتمدها وزارة الصحة السعودية.

الحصول على لقاح فيروس كورونا من الموقع الرسمي التابع للوزارة:

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تروج بأنها تقوم بتلقيح المواطنين بلقاحات كورونا المختلفة والغير آمنة، وحرصت الوزارة على طمأنة المواطنين بشأن فعالية وأمان اللقاح التي توفره وهو من اللقاحات المعتمدة عالمياً.

1/ في بداية الأمر قم بالدخول إلى رابط ” تسجيل لقاح كورونا ” التابع لوزارة الصحة.

2/ اختيار نوع الفئة المستهدفة لتلقي اللقاح.

3/ إدخال كافة البيانات المطلوبة وهي “الاسم رباعي، الرقم القومي، الهاتف المحمول”.

4/ تحميل التاريخ الخاص بموعد عملية التطعيم.

5/ استكمال البيانات بعد استلام رسالة من الوزارة للتحقق من البيانات والتي تشمل اختيار مكان التطعيم الأقرب.

6/ أخيراً ستقوم الوزارة بإرسال رسالة لمعرفة مكان وموعد التطعيم.

تكلفة استخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا:

حددت وزارة الصحة والسكان تكلفة استخراج شهادات تطعيم كورونا المؤمنة والتي تحمل رمز الاستجابة السريع وجاءت التكاليف كالآتي:

100 جنيه للمواطنين المصريين.

10 دولارات لغير المصريين.

إضافة إلى ذلك نوهت وزارة الصحة والسكان بأن هذه الشهادات لن يتم الحصول عليها إلا بعد التطعيم من خلال وزارة الصحة، سواء جرعتين أو جرعة واحدة، وأكدت الوزارة أن هناك أكثر من 120 مركز على مستوى الجمهورية لاستخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا.