وزارة الصحة المصرية توضح ما يجب على مريض الكلى اتباعه وتُذكّر بالعلاج المجاني

عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أشارت الوزارة إلى ضرورة احتياج مريض الكلى على حفاظه على الوزن الصحي، مع أهمية اتباعه للنظام الغذائي المناسب، ويأتي هذا في إطار حرص الوزارة على المواطنين داخل الدولة وعلى صحتهم وصحة المقيمين في مصر، فيما أشارت إلى إمكانية الكشف المبكر والمتابعة، والحصول على العلاج المجاني وهذا ضمن فعاليات مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي “مبادرة الأمراض المزمنة” لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

ما الذي يحتاجه مريض الكلى؟

نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية على صفحتها الرسمية على فيس بوك انفوجراف يوضح ما يحتاج إليه مريض الكلى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة في ظل مبادرة 100 مليون صحة، وأكدت على احتياجه إلى ما يلي:

الحفاظ على الوزن الصحي.

ضرورة اتباعه نظام غائي صحي.

أهمية عدم تناول العقاقير إلا باستشارة الطبيب المعالج.

ويمكن التوجه إلى العيادات الخاصة بالمبادرة للكشف والمتابعة والعلاج بالمجان.

تناول الحلويات والدهون

في سياق آخر فقد أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية إلى التقليل من تناول الحلويات والدهون الحيوانية، مشيرة إلى أنها تعمل على الإصابة بالاضطرابات بالجهاز الهضمي، ولهذا يجب التقليل منها.

فيما نصحت الوزارة بضرورة ممارسة التمارين الرياضية بشكل دوري للحماية من الإصابة بالأمراض المختلفة والحفاظ على صحة القلب.