“وزارة الصحة”.. الكشف عن فيروس التهاب الكبد الوبائي B من ضمن فحوصات المقبلين على الزواج

وفقًا لما ورد من وزارة الصحة والسكان، فإن فيروس الالتهاب الكبدي B هو مرض معدٍ يمكن الكشف عنه ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، واكدت الوزارة أن الكشف المبكر عن الأمراض يحمي من المضاعفات، وأوضحت أن فيروس B هو عدوى فيروسية تؤثر على الكبد ويمكن أن تسبب أمراض حادة ومزمنة، مثل الغثيان والقيء وآلام البطن والإصفرار في الجلد والبول الداكن والإجهاد الشديد والعيون الصفراء (اليرقان).

كيف ينتقل فيروس التهاب الكبد الوبائي B؟

تشير الوزارة إلى أن العدوى يتم نقلها عن طريق الدم والسوائل الجسدية، مثل السائل المنوي والإبر، ويمكن نقلها من الأم المصابة إلى الجنين. ويمكن الوقاية من العدوى بواسطة التطعيم المتاح والمضادات الفيروسية الوقائية أثناء الحمل، والتي تشمل ثلاثة حقن.

وتنصح مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج بالفحص المبكر للاكتشاف المبكر للأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة.