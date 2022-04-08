وزارة الداخلية توضح خطوات استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي بشكل إلكتروني دون التوجه للأحوال المدنية 2022

يبحث الكثير من المواطنين في جميع أنحاء مصر عن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي بشكل إلكتروني بدون الذهاب للأحوال المدنية للقيام بذلك، حيث أعلنت وزارة الداخلية المصرية في تصريحات رسمية مؤخراً عن أنه تم توفير خدمة استخراج الرقم القومي بشكل إلكتروني ضمن إطار التيسير والتسهيل على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وفي ظل التحول الرقمي التي تشهده جميع قطاعات الدولة الخدمية الحكومية، حيث أن معظم الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن المصري أصبحت تتم بشكل إلكتروني دون تكبد عناء عند استخراجها مثلما كان في الماضي، فضلاً عن حرص الدولة على حماية المواطنين من الإصابة بعدوى فيروس كورونا في المنشآت الحكومية عند التوجه إليها وقصد إحدى الخدمات.

أصدرت وزارة الداخلية بعض القرارات الجديدة التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة من أبرزها تجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي بشكل إلكتروني، حيث قامت بتوفير تلك الخدمة عبر منصتها الإلكترونية على الإنترنت، ويمكن لجميع المواطنين الدخول على المنصة الإلكترونية وتجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي بكل سهولة عبر الخطوات التالية.

1/ يقوم المواطن بالتوجه إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بالسجل المدني.

2/ كتابة البيانات الخاصة بالمواطن وضرورة التأكد من صحة البيانات من أجل الحصول على محرر رسمي.

3/ تحديد طريقة دفع الرسوم الخاصة بعملية الاستخراج أو التجديد.

4/ الضغط على “موافق” من أجل إكمال العملية.