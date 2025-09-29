وزارة الداخلية توضح تفاصيل مقتل خط قنا الذي حاول فرض السيطرة والبلطجة على الأهالي

أوضحت وزارة الداخلية تفاصيل مقتل خط محافظة قنا الذي حاول فرض السيطرة والبلطجة على الأهالي بإحدى قرى الصعيد، كما كشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل ووقائع مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الإجتماعي الذي يحتوي على قيام العنصر الإجرامي بمحاولة فرض سطوته على الناس وإطلاق الأعيرة النارية من أجل نشر الخوف بين الأهالي داخل أحد الأسواق التجارية في ذات القرية.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد الفحص وإجراء التحريات اللازمة تم التمكن من تحديد هوية الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وهو عنصر إجرامي شديد الخطورة سبق الحكم عليه في جنايات (سلاح ـ سرقة بالإكراه ـ ضرب ـ إطلاق أعيرة نارية).

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على منصات التواصل الإجتماعي تفاصيل مداهمة الوكر الذي كان يختبئ العنصر الإجرامي به، حيث تم تقنين الإجراءات، وتم تتبعه، وتحديد المكان الذي اختبأ فيه بدقة في إحدى المناطق الجبلية بظهير صحراوي قنا بدائرة مركز دشنا.

وتم استهداف العنصر لكنه ابتدر القوات بإطلاق النار عليها، وترتب على ذلك رد القوات عليه مما أسفر عن مقتله، وضبط بحوزته (كمية من المواد المخدرة “حشيش وشابو”، بندقية آلية)، وتم اتخاذ اللازم من إجراءات.

ونوهت الصفحة الرسمية للداخلية المصرية على أنه في حالة وجود شكوى من المتابعين، فإنه يرجى إرسالها إلى الموقع الرسمي “البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكوى الحكومية الموحدة”.