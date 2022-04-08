وزارة الداخلية المصرية تعلن القبض على المتهم بقتل القس كاهن الإسكندرية.. “التفاصيل”

أعلنت وزارة الداخلية المصرية صباح اليوم، الجمعة 8 أبريل، القبض على المشتبه به المتهم بقتل أرسانيوس وديد كاهن الإسكندرية.

حيث أصدرت وزارة الداخلية أول بيان رسمي بشأن مقتل كاهن كنيسة العدرا بمحرم بك في الإسكندرية، والذي قتل يوم الجمعة أثناء سيره في منطقة الكورنيش، وطعنة رجل عجوز بسكين أدى إلى وفاته.

وقالت وزارة الداخلية في بيان الجمعة: “ألقي القبض على رجل مسن لاعتدائه على رجل دين مسيحي أثناء سيره على كورنيش الإسكندرية”.

وتمكنت أجهزة الأمن التابعة لمديرية أمن الإسكندرية من إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 60 عامًا اعتدى على رجل دين مسيحي أثناء سيره على الكورنيش بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية باستخدام سكين بحوزته؛ وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج لكنه توفي أثناء العلاج.