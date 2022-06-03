وزارة الحج والعمرة تطلق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة من خارج المملكة

قال الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة، أن الوزارة قد أطلقت خدمة إلكترونية من أجل التقديم على العمرة من خارج السعودية، ومن أجل الحصول على تأشيرة الزيارة لآداء العمرة، وأن التأشيرة الآن يتم إصدارها خلال 24 ساعة فقط.

عدد حجاج البيت الحرام

كما وضح الوزير أن عدد حجاج البيت الحرام لهذا العام هو حوالي مليون حاجًا، وذلك لضمان صحة حجاج بيت الله الحرام، وأعلن عن استخدام التقنيات الرقمية الحديثة من أجل تنظيم الحج بشكل دقيق، وأعن عن بدء تطبيق البطاقة الذكية الخاصة بالحج في هذا العام.

وأما في موسم الحج في العام الماضي، والذي كان الموسم الثاني للحج في ظل انتشار فيروس كورونا، فكانت قد سمحت المملكة العربية السعودية لـ60 ألف فردًا فقط بالحج، وفق شروط معينة مثل: أن يكون الشخص مقيمًا في المملكة العربية السعودية، وأن يكون قد حصل على الجرعات الكاملة للقاح كورونا، وبهذا يسمح لهم بالحج، كما اختارت وزارة الحج والعمرة المسجلين بعناية، حرصًا على سلامة الحجاج.

انتهاء الاستعدادات التي تهدف لسلامة الحجاج

وأعلن وزير الحج والعمرة أيضًا أن الاستعدادات التي تهدف لصحة وسلامة الحجاج هذا العام قد انتهت، كما جددت الوزارة شرط تلقي لقاحات كورونا من أجل آداء مناسك الحج.