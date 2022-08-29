وزارة التموين: مد فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة التموينية

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أن السيد الوزير علي المصيلحي قرر مد فترة تسجيل رقم الهاتف لصاحب بطاقة التموين، وذلك في إطار التسهيل على أصحاب البطاقات التموينية المدعمة، مع إتاحة التسجيل عبر موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية دون الذهاب إلى مكاتب التموين، وذلك بحسب ما نشر عبر الموقع الرسمي لمجلس الوزراء.

وزارة التموين

صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الدكتور علي المصيلحي أصدر توجيهات بمد فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة التموينية حتى آخر شهر سبتمبر القادم مع استمرار التسجيل عبر موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، وذلك تسهيلا على المواطنين.

كما قال السيد أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن تسجيل أرقام الهواتف لأصحاب بطاقات التموين يأتي ضمن تحديث الوزارة لقاعدة البيانات لموقع دعم مصر، حيث أن أرقام الهواتف سوف تساهم في سرعة التواصل مع أصحاب البطاقات عبر الرسائل النصية القصيرة أو عبر الاتصال المباشر.

تحديث بطاقات التموين

صرح المتحدث باسم الوزارة أن التحديث متاح في جميع مكاتب الوزارة المنتشرة في جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى إمكانية التحديث عبر موقع دعم مصر وموقع بوابة مصر الرقمية، كما أشار إلى أنه تم استثناء أسر السجناء وكبار السن والغير قادرين والذين ليس لديهم هاتف محمول من التسجيل، على أن يتم التحديث من خلال تقدم أحد ذويهم إلى مكاتب التموين وإثبات ذلك.

كما أصدر السيد الوزير توجيهات لمكاتب خدمة المواطنين بمكاتب التموين على مستوى الجمهورية بقبول التظلمات المقدمة من أصحاب بطاقات التموين الذين ورد إليهم رسائل على بون الصرف وإرسالها إلى الوزارة للمراجعة واتخاذ اللازم.