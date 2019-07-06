وزارة التموين| لا يوجد زيادة في سعر رغيف العيش بعد زيادة أسعار المحروقات

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا يوجد زيادة في سعر رغيف العيش بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، وأن الدولة تراعي تماماً محدودي الدخل ولا يوجد أي زيادة في أسعار السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية بعد تحريك أسعار الوقود، وأكدت وزارة التموين في بيان رسمي اليوم السبت الموافق 6/7/2019 أنها مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم ب 5 قروش دون أي زيادة وتوفير السلع التموينية لأصحاب البطاقات بنفس الأسعار وذلك تيسيرًا على المواطنين ومراعاة محدودي الدخل.

شائعات زيادة سعر الخبز

أكدت الوزارة أن هناك شائعات كثيرة بارتفاع سعر رغيف العيش والغرض منها إثارة غضب المواطنين، وأكدت الوزارة أن الدولة تتحمل فارق سعر السولار للمخابز حتى يصل الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف، وشكلت الوزارة لجان للمرور اليومي على المخابز لمتابعة حركة الدقيق الطبيعية ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز والتأكيد على عدم زيادة سعر رغيف الخبز.

تنبيه لأصحاب المخابز

تقوم الوزارة بالمتابعة مع الاجهزة الرقابية بشكل دوري ومع مديري مديريات التموين في المحافظات للتأكد من مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين في الخبز بالأسعار التي تقررها الحكومة، وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين والمتلاعبين وسيتم توقيع غرامات جزائية كبيرة على أصحاب المخابز الغير ملتزمين بتعليمات وزارة التموين.