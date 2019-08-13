وزارة التموين تعلن موعد إيقاف بطاقات المستبعدين من الدعم بالمرحلة الرابعة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنها ستبدأ فى إيقاف صرف السلع المدعمة لأصحاب بطاقات التموين للمستبعدين فى المرحلة الرابعة وفقاً لمؤشرات العدالة الاجتماعية اعتباراً من أول شهر سبتمبر 2019 وذلك لجميع المواطنين الذين تلقوا رسالة على بونات صرف السلع أو بونات صرف الخبز خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

وقد أكدت الوزارة بأن المستبعدين من منظومة الدعم 12 فئة من فئات المجتمع وهم :-

من يستهلكون كهرباء بمعدلات تصل إلى 1000 كيلو وات فأكثر شهرياً. الأسرة التى لديها 3 سيارات. الأسرة التى تقوم بدفع ضريبة قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه. الأسرة التى تقوم بدفع ضرائب أكثر من 100 الف جنيه سنوياً. الأسرة التى تمتلك سيارة فارهة أحدث من موديل 2013. الأسرة التى لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدان. الأسرة التى تدفع جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه. الأسرة التى تستهلك موبايل أكثر من 800 جنيه فى الشهر. الأسرة التى تقوم بدفع مصروفات مدارس أكثر من 50 ألف جنيه سنوياً. الأسرة التى لديها مرتب حكومي أكثر من 12 ألف جنيه أو أكثر شهرياً. الأسرة التى تدفع جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه. الأسرة التى لديها مهنة أو وظيفة حكومية عالية.

وقد ناشدت وزارة التموين المواطنين المتضررين من ظهور رسالة استبعاد من صرف المستحقات التموين والتي تخبرهم بأنه سيتم إيقاف بطاقة التموين عليهم الدخول على موقع www.tamwin.com.eg وتقديم تظلم من الاستبعاد وسوف يتم النظر فى هذه التظلمات.

وأكدت الوزارة بأن المستبعدين من المراحل السابقة ولم يتقدموا بالتظلمات خلال الفترة المخصصة لكل مرحلة من مراحل الاستبعاد ليس لهم الحق فى التقدم بتظلمات جديدة حيث أن ذلك يؤكد عدم استحقاقهم للدعم حيث أن الوزارة ناشدت المواطنين لفترات طويلة بتقديم تظلمات فى حالة عدم انطباق معايير الاستبعاد عليهم.