وزارة التموين تعلن عن موعد انطلاق معارض أهلا مدارس لتوفير كافة المستلزمات المدرسية للطلاب بخصم يصل لـ 30%

مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2021 – 2022 بمختلف المراحل التعليمية، أصبح كل ما يشغل بال أولياء الأمور والأسر المصرية في جميع أنحاء الجمهورية هو الاستعلام عن مصروفات العام الدراسي الجديد ومن هي الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية وغيرها من الأمور التي تخص المدارس في مصر، ولكن ازدادت عمليات البحث بشكل كبير خال الأيام القليلة الماضية على محرك بحث جوجل وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي حول موعد إطلاق معارض أهلا مدارس التي تقوم بتوفير كافة المستلزمات الدراسية بمختلف المرحل التعليمية لجميع الأسر المصرية وبأقل الأسعار، وأصبح البحث بشكل مكثف عن موعد انطلاق معارض أهلا مدارس بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الأيام الأخيرة عن إطلاق هذه المعارض في كافة محافظات مصر، بهدف توفير كافة المستلزمات المدرسية من أدوات مدرسية وحقائي وزي مدرسي للطلاب، كما أكدت الوزارة أن موعد انطلاق معارض أهلا مدارس سيكون ابتداءً من يوم 16 من شهر سبتمبر الجاري، كما اكدت الوزارة أن الأسعار في معارض أهلا مدارس أقل بشكل ملحوظ مقارنة بالمستلزمات التي تباع في الأسواق الأخرى.

في تصريحات رسمية أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن معارض أهلا مدارس تأتي تزامناً مع العام الدراسي الجديد 2021، وذلك بالتعاون مع الاتحاد للغرف التجارية بالقاهرة لإقامة معرض أهلاً مدارس في قاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يقع على أرض المعارض في مدينة نصر، إضافة إلى ذلك تم إعداد الكثير من المعارض المتنقلة والثابتة في مختلف المحافظات مع التركيز على المنتج المصري ذو الجودة العالية من أجل تعميق الصناعات المحلية وإنعاش حركة الإنتاج بالمصانع مجدداً بعد أزمة جائحة فيروس كورونا التاجي.

من جانبه وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير المستلزمات المدرسية والأدوات والزي المدرسي للطلاب بجميع المراحل التعليمية المختلفة، كما وجه الدكتور علي المصيلحي بضرورة توفير المنتجات الغذائية التي يحتاج إليها الطلاب من عسل ومنتجات المربى بأنواعها وجميع المكونات الغذائية الأخرى التي يحتاج إليها الطالب.

كما قال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أن معارض أهلا مدارس ستحتوي على جميع المستلزمات الخاصة بالمدارس من أدوات مكتبية وحقائب تتناسب مع كافة المراحل التعليمية، مشيراً إلى أن كبرى الشركات المنتجة ستشارك في المعارض من خلال عرض المنتجات الخاصة بالمدارس وبأسعار مخفضة كما أن التخفيض في السعر يصل إلى 30%.

وأكد أيمن حسام الدين أن المعرض سيحتوي على نقاط تطهير وممرات عديدة لإتاحة المسافات الكبيرة والسماح للزوار بالتحرك بكل سهولة بدون أن يحدث أي تزاحم أو تكدس مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية طوال فترة المعرض.