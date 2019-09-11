وزارة التموين تعتذر عن رسالة” تم قبول التظلم” وتفيد بأنه خطأ في منظومة تلقي التظلمات

ظهرت للعديد من المواطنين رسالة نصية تفيد بأنه تم قبول التظلمات، رغم أن التظلمات ما زالت في مرحلة المراجعة والفحص، لذلك اعتذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن هذا الخطأ غير المقصود في النظام، وأوضحت الوزارة بأن عدد التظلمات على الحذف من البطاقات التموينة حتى الآن بلغ 629144 طلب على 280 ألف بطاقة تموينية لم ينتهى منها إلى الآن.







والجدير بالذكر أنه يتم صرف الحصص التموينية للمواطنين في فترة فحص التظلمات، ومن المقرر أن يتم الإيقاف في حالة رفض التظلم في بداية أكتوبر المقبل، حيث من المنتظر أن يتم الإنتهاء من مراجعة التظلمات خلال شهر سبتمبر الجاري، وسبق وأعلنت وزارة التموين أن آخر موعد لتلقي تظلمات المستبعدين من الدعم للمرحلة الرابعة كان في يوم 28 أغسطس الماضي، وفي حالة قبول الطلب يتم إدراج صاحب البطاقة التموينية للدعم مرة أخرى.

معايير المرحلة الرابعة للحذف من البطاقات التموينية







سبق أن أعلنت وزارة التموين بأن المرحلة الرابعة من الحذف تستهدف حذف 300 ألف بطاقة تموينية غير مستحقة للدعم، وجاءت معايير المرحلة الرابعة كالتالي:

الأسر التي تمتلك أكثر من ثلاث سيارات.

الأسر التي تستهلك كهرباء 1000 وات شهريا وأكثر.

أو تمتلك قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

الأسر التي تدفع ضرائب تزيد عن 100 ألف جنيه.

الأسر التي لديها حيازة زراعية لأكثر من 15 فدانا.

الشخص الذي يقوم بتسديد جمارك صادر ووارد أكثر من 100 ألف جنيه.

الأسر التي تستهلك فاتورة محمول تزيد عن 800 جنيه.

العامل في الحكومة ويزيد مرتبه عن 15 ألف جنيه.

الأسر التي تدفع 50 ألف جنيه مصاريف دراسية للطفل.







موعد إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية

أكد مصدر مسئول في الوزارة بأنه سيتم النظر من مجلس الوزراء في حالة إضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية، خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري، للنظر في الأعداد التي تم حذفها نهائيا وهم غير المستحقين، والنظر إلى المواليد الأكثر احتياجا، وبعدها سيتم الإعلان عن الموعد الدقيق للإضافة.