وزارة التموين التقديم على مخبز تمويني جديد وضوابط الموافقة على إنشائه
شروط التقديم على مخبز تمويني
يتطلع كثير من الأشخاص إلى التقديم على مخبز تمويني، لما يجدون فيها من استثمار لأموالهم وتحقيق ربح جيد، ومن خلال موقعنا “نجوم مصرية” سنقدم لكل المهتمين بهذا الشأن ضوابط إنشاء المخابز، وكذلك الشروط الأساسية التي وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي لا غنى عنها وهي ضرورية جدا ليتم بعدها الموافقة على إنشاء المخبز.
ضوابط هامة للموافقة على انشاء المخابز البلدية
- يشترط للموافقة على إنشاء المخابز أن تكون في المدن التي لا يتوفر بها مخابز بلدية تغطي احتياج مواطنيها، حيث تكون الأولوية للمجتمعات العمرانية الجديدة.
- لا يتم الموافقة على إنشاء مخابز بلدية جديدة على مقربة من مخابز الخبز الأفرنجى أو الخبز السياحى أو محل مخبوزات الحلوى المصنَّعة من العجين .
شروط التقديم على مخبز تمويني
تشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة شروط من الواجب توفرها قبل الموافقة على إنشاء مخبز وذلك بالتراخيص الجديدة للمخابز البلدية “دقيق 82%” نستعرضها لكم في النقاط التالية:
- يجب ألا تقل مساحة المخبز عن 65 متر .
- يجب ألا يقل ارتفاع المخبز عن 4 متر، وأن يكون بالخرسانة المسلحة ويجب أن تغطى الحوائط كلها بالقيشانى .
- يجب أن يكون مصدر المياه والكهرباء عمومى، وضرورة وجود صرف صحى.
- يجب أن تكون جدران المعجن من القيشاني وأن تكون أرضية المعجن من البلاط ، كما يجب توافر منافذ مغطاة بالسلك، وكذلك يجب وجود صنبور مياه خاص بالعجين وصنبور آخر للمياه الساخنة، ويجب أن يتم العجن بصورة آلية؛ وذلك فى حلة مصنَّعة من مادة غير قابلة للصدأ.
- يجب أن تتواجد دورة المياه والمغاسل في مكان مناسب بعيداً عن المعجن وصالة الخبز، كما يجب توفر مكان مستقل للدقيق.
- ضرورة ألا يتعرض الخبز للهب المباشر أثناء الخبز، ويجب أن يكون الوقود المستخدم هو الغاز الطبيعي أو السولار، كما يجب تواجد ولاعة غازية، أو سولارية، وذلك حتى يتم التقليل من نسبة عادم الغاز للنسب المسموح بها، وضرورة مراعاة قوانين البينة، كما يحظر نهائياً استخدام المازوت .
- يجب أن يكون الفرن نصف آلى؛ وذلك بحسب المواصفات المعتمدة كما يجب أن يكون معزول حراريا .
- يراعى أن تُزوَّد تغذية الوقود بمحابس تكون بعيدة عن الغاز لتجنب حدوث اخطار الحريق .
- يجب أن تتواجد المدخنة في أعلى العقار والعقارات المجاورة، مع تركيب ( طنبوشة ) في نهايتها.
- يجب أن تكون السعة المسموح بها لخزان السولار الارضى لاتقل عن 2 طن وتكون بعيدة عن بيت النار، وذلك على حسب قدرة الفرن،وهذا يكون بخلاف خزان بيت النار .
- يراعي أن توجد مناشر كافية وذلك لتهوية الخبز .
- يجب تزويد المخبز باجهزة اطفاء الحريق وتراعى جيدا قواعد الأمن الصناعي
- ضرورة توافر ميزان حساس في المخبز .
- يجب تواجد منفذ مخصص لبيع الخبز المنتج، على أن تكون به فاترينة لعرض الخبز، وكذلك أرفف لتهوية الخبز، وأن يكون المنفذ مضاء بالكهرباء .