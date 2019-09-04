وزارة التموين التقديم على مخبز تمويني جديد وضوابط الموافقة على إنشائه

يتطلع كثير من الأشخاص إلى التقديم على مخبز تمويني، لما يجدون فيها من استثمار لأموالهم وتحقيق ربح جيد، ومن خلال موقعنا “نجوم مصرية” سنقدم لكل المهتمين بهذا الشأن ضوابط إنشاء المخابز، وكذلك الشروط الأساسية التي وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي لا غنى عنها وهي ضرورية جدا ليتم بعدها الموافقة على إنشاء المخبز.

ضوابط هامة للموافقة على انشاء المخابز البلدية

يشترط للموافقة على إنشاء المخابز أن تكون في المدن التي لا يتوفر بها مخابز بلدية تغطي احتياج مواطنيها، حيث تكون الأولوية للمجتمعات العمرانية الجديدة.

لا يتم الموافقة على إنشاء مخابز بلدية جديدة على مقربة من مخابز الخبز الأفرنجى أو الخبز السياحى أو محل مخبوزات الحلوى المصنَّعة من العجين .

شروط التقديم على مخبز تمويني

تشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة شروط من الواجب توفرها قبل الموافقة على إنشاء مخبز وذلك بالتراخيص الجديدة للمخابز البلدية “دقيق 82%” نستعرضها لكم في النقاط التالية: