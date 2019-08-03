وزارة التموين أى مواطن ستتحسن حالته المعيشية سيتم إخراجه من التموين

صرح مستشار وزير التموين لنظم المعلومات الدكتور عمر مدكور أن وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقى طلبا رسميا من احدى المواطنين من أجل أن يتم حذف اسمه ومعه أسرته من منظومة دعم البطاقات التموينية حيث أعرب المواطن أنه ليس في احتياج السلع التموينية ومنظومة الدعم مما جعل وزير التموين يقدم له الشكر وأضاف مستشار وزير التموين أنه ليس المواطن الوحيد الذي قدم مثل هذا الطلب فهناك عدد كبير جدا من مختلف المحافظات قام بتقديم طلبات الى وزارة التموين من أجل أن يتم استبعادهم من الدعم التمويني منذ العام الماضي وبالفعل قامت بالوزارة باستبعادهم لكن بشكل سري

وزير التموين سيتم اخراج المواطن الذي ستتحسن عيشته

وأضاف مستشار وزير التموين لنظم المعلومات الدكتور عمر مدكور من خلال مداخلة هاتفية له في برنامج اليوم الذي يذاع على قناة دي ام سي الفضائية أن وزارة التموين تعمل في الوقت الحالي على استبعاد المواطنين غير المستحقين للدعم التمويني ووصف هذة العملية أنها عملية ديناميكية مستمرة دائما و ليست مرتبطة بفترة زمنية معينة وفي نهاية المكالمة الهاتفية قال أن أى مواطن سوف تتحسن حالته المعيشية سيتم إخراجه من الدعم التمويني

والجدير بالذكر أن وزارة التموين وضعت شروط سيتم من خلالها إلغاء دعم التموين في المرحلة الرابعة

الأسرة التي تستهلك أكثر من 1000 كيلو وات شهريا

الأسرة التي لديها أكثر من 3 سيارات

الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه

الأسرة لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه