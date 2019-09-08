وزارة التعليم العالي تعلن عن نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الكليات والمعاهد







قامت وزارة التعليم العالي اليوم الأحد بإعلان نتيجة قبول الطلاب للمرحلة الثالثة للحاصلين على الثانوية العامة عام 2019، وقد اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق القبول بالكليات والمعاهد عبر موقع وزارة التعليم العالي، وبهذه النتيجة يكون قد انتهى مكتب التنسيق من توزيع جميع الطلاب الذين تقدموا في جميع المراحل الثلاثة والذين بلغ عددهم (555652) طالبًا وطالبة في المراحل الثلاث، ويستطيع الطلاب وأولياء أمورهم من معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والأخيرة من تنسيق الكليات والمعاهد وقد صرح السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لم تسجل أي شكاوى خاصة بالمراحل الثلاث.







نتيجة تنسيق المرحله الثالثه

بلغ عدد من تقدموا للمرحلة الثالثة من مرحلة التنسيق الالكتروني للثانوية العامة 198554 طالبًا وطالبة، وقد تم إعلان النتيجة اليوم عبر موقع الوزارة، وتشمل تلك المرحلة كل المتخلفين، ويستطيع المتقدم من الدخول إلى.موقع التنسيق وإختيار الدخول الى صفحة النتائج، ويقوم بتسجيل بياناته المطلوبة وهي رقم الجلوس والرقم السري المتواجد في الإستمارة والدخول إلى صفحة الرغبات، ويستطيع الطالب من تقليل الاغتراب وتعديل الرغبات، حيث يتم السماح إبتداء من بعد غد الثلاثاء وتنتهي تلك المرحلة الأخيرة مساء يوم الجمعة القادم، وكما هو معروف أن التقديم للمرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالكليات والمعاهد المصرية بدأ صباح يوم السبت الموافق 24 أغسطس، واستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر.