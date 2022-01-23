وزارة التضامن الاجتماعي: صرف معاشات تكافل وكرامة “يسير بانتظام”، وهذه هي “شروط الاستفادة”

بعد الأنباء التي أشيعت عن توقف برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة، خلال الشهر الجاري، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي انتظام صرف معاشات البرنامج لنحو 3.8 مليون أسرة.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي قد تحدثت عن وقف صرف المعاشات قبل تنفي وزارة التضامن الاجتماعي تلك الإشاعات وتؤكد أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام صرف معاشات تكافل وكرامة لكل المستفيدين بشكل طبيعي على مدار العام شرط توافر جميع شروط الاستحقاق، وذلك عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي.

تكافل وكرامة تصل إلى 3.8 مليون أسرة

وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وصل إلى 3.8 مليون أسرة حتى الآن، بما يقارب 14 مليون مواطن، وبمبالغ تصل إلى 1.6 مليار جنيه شهرياً، و20 مليار جنيه سنوياً،

مؤكدة أنه في حال وجود إي مشاكل يُمكن للمستفيد أن يتقدم بتظلُّم من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط ، أو الاتصال بالخط الساخن 19680.

شروط الاستفادة من برنامج تكافل

وفي ما يلي شروط الاستفادة من برنامج تكافل

أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن السادسة، ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية، أو الأسرة لديها أطفال من سن ست سنوات حتى 18 عاما، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة، أو الأسرة لديها أبناء في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة، مع تقديم كل المستندات الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل.

الفئات التي يحق لها الاستفادة من برنامج كرامة