وداعا للفصل التعسفي: قانون العمل 2025 يحمي حقوق العمال

دخل قانون العمل الجديد (قانون رقم 14 لسنة 2025) حيّز النفاذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، مع بدء اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة في 1 أكتوبر 2025. هذا الدليل يقدّم أهم ما يهم الموظفين والعمال وأصحاب الأعمال: الإجازات، العلاوات، إنهاء الخدمة، والمسارات القضائية.

لمن ينطبق القانون؟

يسري على علاقات العمل الخاصة بين صاحب عمل وعامل بأجر داخل مصر، مع تنظيمات خاصة لفئات وظروف عمل محددة (مثل الأعمال الخطرة أو المناطق النائية).

التطبيق العام: من 1 سبتمبر 2025 .

. المحاكم العمالية المتخصصة: من 1 أكتوبر 2025.

أهم الحقوق والمزايا في لمحة

1) الأجر والعلاوة السنوية

علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.

من الأجر التأميني. تُستحق بعد سنة من تاريخ التعيين (أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة).

في ظروف اقتصادية استثنائية، يمكن مخاطبة المجلس القومي للأجور للنظر في تخفيض/إعفاء وفق ضوابط.

2) الإجازات السنوية والعارضة وإجازة الأبوة

الإجازة السنوية بأجر (لا تشمل الأعياد والراحة الأسبوعية): 15 يومًا في السنة الأولى (بعد إتمام 6 أشهر خدمة). 21 يومًا من السنة الثانية. 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات خدمة أو تجاوز 50 عامًا. 45 يومًا لذوي الإعاقة والأقزام. +7 أيام إضافية للعاملين بالأعمال الخطرة/المضرة بالصحة/المناطق النائية. يتمتع العامل سنويًا بـ 15 يومًا على الأقل، منها 6 أيام متصلة كحد أدنى.

الإجازة العارضة: حتى 7 أيام في السنة (بحد أقصى يومان في المرة)، وتُخصم من السنوية.

في السنة (بحد أقصى يومان في المرة)، وتُخصم من السنوية. إجازة الأبوة: يوم مدفوع الأجر يوم الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة، ولا تُخصم من الرصيد السنوي.

3) إجازة الوضع وحقوق العاملة

إجازة وضع لمدة 4 أشهر بأجر.

بأجر. حظر فصل العاملة أثناء الإجازة أو بسببها، وحق العودة إلى الوظيفة أو ما يماثلها.

تخفيض ساعة عمل يومية للحامل من الشهر السادس حتى 6 أشهر بعد الوضع، وحظر التكليف بساعات إضافية خلال هذه المدة.

4) تنظيم اللوائح والجزاءات داخل المنشأة

المنشآت التي تستخدم 10 عمال فأكثر تُعدّ لائحة تنظيم العمل (الأجور، الجزاءات، النقل، الترقية…)، وتُراجعها الجهة الإدارية المختصة خلال مهلة محددة من بدء العمل أو من تاريخ بلوغ النصاب.

العقود وإنهاء علاقة العمل

العقود محددة المدة/لإنجاز عمل

ينتهي العقد المحدد بانقضاء مدته، أو بإنجاز العمل المتفق عليه (مع إمكان التجديد باتفاق صريح).

إذا استغرق إنجاز العمل أكثر من 5 سنوات، فلا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام الإنجاز.

العقود غير محددة المدة والإخطار

يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد غير المحدد المدة بإخطار كتابي مسبق لا يقل عن 3 أشهر (ويراعى أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل).

الاستقالة وفق قانون 2025: الإجراءات والمهل وحق العدول

تُقدّم الاستقالة كتابيًا، موقَّعة من العامل، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة أو من وكيله الخاص.

تستمر الخدمة لحين البت خلال 10 أيام من إخطار صاحب العمل، وتُعتبر الاستقالة مقبولة بفوات المدة دون رد.

يحق للعامل العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من إخطار القبول—كتابةً وبالاعتماد الإداري.

المحاكم العمالية والتفتيش

محاكم عمالية متخصصة تُباشر اختصاصها من 1 أكتوبر 2025، بما يسرّع الفصل في النزاعات.

لمفتشي العمل صلاحيات دخول أماكن العمل وفحص السجلات للتحقق من تطبيق القانون.

كيف تغيّر قانون العمل من 2003 إلى 2025؟

البند قانون 2003 قانون 2025 العلاوة السنوية بلا حد أدنى رقمي موحّد في النص حد أدنى 3% من الأجر التأميني مع آلية تخفيض/إعفاء بقرار من المجلس القومي للأجور الإجازة السنوية الأساسية 21 يومًا بعد سنة خدمة، 30 يومًا بعد 10 سنوات أو بعد سن 50 التقسيم نفسه + تأكيد 15 يومًا سنويًا كحد أدنى منها 6 أيام متصلة، و45 يومًا لذوي الإعاقة، وزيادة 7 أيام للأعمال الخطرة/النائية الإجازة العارضة حتى 6 أيام/سنة غالبًا حسب اللوائح الداخلية 7 أيام/سنة (بحد أقصى يومان في المرة) وتُخصم من السنوية إجازة الأبوة غير منصوص عليها صراحة على نطاق عام يوم مدفوع الأجر يوم الولادة، بحد أقصى 3 مرات، وخارج رصيد السنوية إجازة الوضع 3 أشهر في أغلب الحالات 4 أشهر، مع حماية أقوى من الفصل وحق العودة الأعمال الخطرة/النائية تنظيم متفاوت +7 أيام سنويًا إضافية المحاكم العمالية مسار قضائي عام محاكم عمالية متخصصة (اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025) إنهاء غير محدد المدة إخطار مسبق تنظمه المواد واللوائح إخطار 3 أشهر كتابيًا كقاعدة عامة الاستقالة كتابة وإجراءات إدارية متدرجة كتابة + توقيع العامل + اعتماد الجهة الإدارية + آجال واضحة للقبول والعدول

ملاحظة: قد تختلف السياسات التفصيلية واللوائح التنفيذية من منشأة لأخرى بشرط التوافق مع القانون الجديد.

هل تُحسب الإجازة السنوية من أيام العطلات والأعياد؟

لا. الإجازة السنوية لا تشمل الأعياد الرسمية والراحة الأسبوعية.

هل يمكن لصاحب العمل رفض الإجازة؟

يُحدِّد صاحب العمل مواعيد الإجازة حسب ظروف العمل، ولا تُقطع الإجازة إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع التزام العامل بالتاريخ المُخطر به.

هل تُخصم الإجازة العارضة من السنوية؟

نعم، تُخصم من رصيد الإجازة السنوية (حتى 7 أيام سنويًا وبحد أقصى يومين في المرة).

ما وضع “إجازة الأبوة”؟

يوم مدفوع الأجر يوم الولادة، حتى 3 مرات طوال الخدمة، ولا تُخصم من الرصيد السنوي.

ما مدة إجازة الوضع؟ وهل يمكن فصل العاملة بسببها؟

إجازة الوضع 4 أشهر. يُحظر فصل العاملة أثناء الإجازة أو بسببها، ولها حق العودة لعملها أو ما يماثله.

كيف أستقيل قانونيًا؟

تُقدَّم الاستقالة كتابيًا موقعة من العامل ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة أو وكيله الخاص. تُبت خلال 10 أيام وإلا تُعتبر مقبولة. وللعامل العدول خلال 10 أيام من إخطار القبول، كتابةً وبالاعتماد الإداري.

متى بدأ تطبيق القانون والمحاكم العمالية؟

التطبيق العام من 1 سبتمبر 2025، والمحاكم العمالية المتخصصة من 1 أكتوبر 2025.

كيف تستفيد عمليًا؟

احتفظ بنسخة من عقد العمل وأي ملاحق أو قرارات داخلية.

وأي ملاحق أو قرارات داخلية. راجع سياسة الإجازات والزيادات السنوية في شركتك وفق المدد الجديدة.

والزيادات السنوية في شركتك وفق المدد الجديدة. عند رغبتك في الاستقالة، اتبع الإجراءات المكتوبة والآجال القانونية.

علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.

من الأجر التأميني. إجازة سنوية متدرجة (15/21/30/45) مع زيادات خاصة للأعمال الخطرة/النائية.

إجازة عارضة 7 أيام، وإجازة أبوة يوم مدفوع الأجر (حتى 3 مرات).

إجازة وضع 4 أشهر وحماية أقوى للعاملة.

إخطار 3 أشهر لإنهاء العقد غير المحدد المدة، واستقالة بإجراءات واضحة.

محاكم عمالية متخصصة بدءًا من أكتوبر 2025.

ختامًا، لا يقتصر قانون العمل المصري لعام 2025 على تعديلات شكلية، بل يرسُم إطارًا أوضح للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويعزّز حماية الحقوق في الأجر والإجازات وسلامة بيئة العمل، ويضع إجراءات دقيقة للاستقالة وحلّ النزاعات. احفظ هذا الدليل وارجع إليه عند الحاجة، وراجِع لائحة منشأتك والجهة الإدارية المختصّة إذا كانت لديك حالة خاصة. وإن وجدت المقالة مفيدة، فشاركها مع زملائك لتعمّ الفائدة، وابقَ متابعًا لأي تحديثات تصدرها الجهات المختصّة. نتمنّى لكم مسيرة مهنية مستقرة وموفّقة.