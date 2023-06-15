وداد اطلقت.. جوري بكر تعلن انفصالها عن زوجها “انفصلت عن الراجل المحترم زوجي”

نشرت الفنانة جوري بكر الشهيرة ب وداد نسبة لدورها التي قامت به في مسلسل العمدة؛ عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام من خلال خاصية الأستوري خبر انفصالها عن زوجها وطلبت من جمهورها ومقربيها عدم التواصل معها ولن ترد على اي مكالمات هاتفية.

تعليق جوري بكر عن انفصالها

قالت الفنانة جوري بكر عبر حسابها الرسمي… “وجعل بينكم مودة ورحمة .. تم الانفصال بيني وبين الراجل المحترم زوجي وبتمناله كل خير .. أرجوكم مش عايزة حد يتواصل معايا في أي تفاصيل لأني مش هرد على أي مكالمات.. شكرا”، الأمر الذي قابله جمهورها بحالة حزن وذلك بعد أن أعجب الكثير من المواطنين بدورها في مسلسل جعفر العمدة لآداءها المتميز في دور وداد زوجة سيد العمدة.

إعلان جوري بكر عن خبر حملها

جدير بالذكر أن النجمة جوري بكر في شهر أبريل الماضي ظهرت في فيديو مكون من صور بصحبة زوجها التي انفصلت عنه خلال الساعات الماضية وكانت تظهر عليها علامات الحمل وعلقت عليه قائلة… “أنا سعيدة.. قولوا ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله … خمنوا هل ولد ولا بنت؟”.