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والله مبصرفش جنيه.. ياسمين صبري تفتح قلبها للجمهور وتكشف من وراء سر الطائرات الخاصة والإطلالات الفاخرة

أسماء صبري

ألمحت النجمة المصرية ياسمين صبري إلى الأسباب وراء ظهورها المتتالي على مثن الطائرات الخاصة ونشرها لصور بإطلالات مكلفة عبر حساباتها الرسمية بمواقع وسائل التواصل الاجتماعية، خاصة موقع الصورة انستقرام.

- صورة 1 - والله مبصرفش جنيه.. ياسمين صبري تفتح قلبها للجمهور وتكشف من وراء سر الطائرات الخاصة والإطلالات الفاخرة

الفنانة ياسمين صبري - مصدر الصورة: برنامج الحكاية.

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في حديثها مع برنامج “الحكاية” الذي يعرض على شاشة MBC مصر، أوضحت صبري أن هذه الصور والرحلات بالطائرة الخاصة تأتي في إطار التعاون مع العلامات التجارية للترويج الغير مباشر لمنتجاتهم.

وقالت ياسمين صبري بصريح العبارة “كثيرًا ما يتساءل الناس عن مصدر تلك الأموال، ولكن الحقيقة هي أنني لا أتحمل أي نفقات من جيبي الخاص، لا أصرف ولا جنيه واحد على طائرة خاصة أو ملابس”.

وأضافت ياسمين أنه عندما يكون الشخص مشهورًا مثلها، فإن العلامات التجارية تسعى للتعاقد معه ليكون وجهًا إعلانيًا لهم، مشيرةً إلى أن هناك فرقا بين الإعلان المباشر الذي يدعو المستهلكين للشراء وبين الترويج الغير مباشر الذي تقوم به.

وأكدت الفنانة المصرية أنها تولي اهتمامًا خاصًا لأسلوبها ومظهرها وحياتها العملية، قائلة: “أنا كل يوم في جلسة تصوير، وأقوم بتنظيم جدولي جيدًا لضمان تنظيم عملي وتقديم أحسن صورة للجمهور وللبرندات التي أتعامل معها”.

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أسماء صبري

مدونة وصحفية ومحررة بموقع الجرس وموقع نجوم مصرية، خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال سنة 2014، مواكبة لكل مستجدات وأخبار المشاهير العرب.

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