والله مبصرفش جنيه.. ياسمين صبري تفتح قلبها للجمهور وتكشف من وراء سر الطائرات الخاصة والإطلالات الفاخرة

ألمحت النجمة المصرية ياسمين صبري إلى الأسباب وراء ظهورها المتتالي على مثن الطائرات الخاصة ونشرها لصور بإطلالات مكلفة عبر حساباتها الرسمية بمواقع وسائل التواصل الاجتماعية، خاصة موقع الصورة انستقرام.

الفنانة ياسمين صبري - مصدر الصورة: برنامج الحكاية.

في حديثها مع برنامج “الحكاية” الذي يعرض على شاشة MBC مصر، أوضحت صبري أن هذه الصور والرحلات بالطائرة الخاصة تأتي في إطار التعاون مع العلامات التجارية للترويج الغير مباشر لمنتجاتهم.

وقالت ياسمين صبري بصريح العبارة “كثيرًا ما يتساءل الناس عن مصدر تلك الأموال، ولكن الحقيقة هي أنني لا أتحمل أي نفقات من جيبي الخاص، لا أصرف ولا جنيه واحد على طائرة خاصة أو ملابس”.

وأضافت ياسمين أنه عندما يكون الشخص مشهورًا مثلها، فإن العلامات التجارية تسعى للتعاقد معه ليكون وجهًا إعلانيًا لهم، مشيرةً إلى أن هناك فرقا بين الإعلان المباشر الذي يدعو المستهلكين للشراء وبين الترويج الغير مباشر الذي تقوم به.

(اعرف السر) ياسمين صبري ترد على (هي بتصرف كل الفلوس دي ليه وبتركب طيارات خاصة)

يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/MmxYG3fmqk #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/DVs1gKLYVN — MBC مصر (@mbcmasr) September 24, 2023

وأكدت الفنانة المصرية أنها تولي اهتمامًا خاصًا لأسلوبها ومظهرها وحياتها العملية، قائلة: “أنا كل يوم في جلسة تصوير، وأقوم بتنظيم جدولي جيدًا لضمان تنظيم عملي وتقديم أحسن صورة للجمهور وللبرندات التي أتعامل معها”.