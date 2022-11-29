والد عروس دمياط يوضح سبب طلاق زوجته أمام معازيم فرح ابنته 

انتشرت في الأيام الأخيرة ظهور مقطع فيديو يقوم فيه أحد الأشخاص بطلاق زوجته أمام المعازيم في أحد الأفراح بمحافظة دمياط، وهو ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وقد أكد صاحب الفيديو ” والد العروسة ” ويدعى نصر نعمان عبد الواحد بأنه طلق زوجته أمام جميع الحضور في الفرح ” معازيم ابنته “، وذلك لأنه منفصل عن زوجته بالفعل وأراد أن يعلن ذلك للجميع، حيث أنها تظل في منزل الزوجية رفقة أبنائه وهو متزوج من سيدة آخرى ويسكن في بيت آخر.

ويعمل نصر نعمان ” صاحب تلك الواقعة الشهيرة ” جزارًا في مركز فارسكور التابع لمحافظة دمياط، وأضاف أنه يحترم أبناءه، ولكن أراد إعلان خبر الطلاق للجميع، لكي تترك طليقته المنزل وتذهب للعيش في بيت أهلها.

وقد أكدت السيدة ” نجلاء عثمان ” إنفصالها عن زوجها منذ أكثر من عامين، وبينهم الكثير من الخلافات، وأنه قام بفعل ذلك من أجل كيدها.