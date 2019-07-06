“واعظات متطوعات”.. وزارة الأوقاف تُعلن عن فتح باب التقدم للحصول على تصريح واعظة متطوعة

أعلنت وزارة الأوقاف اليوم عن فتح باب التقديم أمام جميع عضوات هيئة التدريس ومعاونيهم فى جميع التخصصات الشرعية والعربية بجميع الجامعات المصرية ولجميع خريجات جامعة الأزهر الشريف من العاملات فى المعاهد الأزهرية أو أية جهة تتبع الأزهر الشريف للحصول على تصريح واعظة متطوعة.

وأكدت وزارة الأوقاف بأن يشترط للحصول على تصريح واعظة متطوعة أن تجتاز المتقدمات الاختبارات والمقابلات المقررة لهن، حيث سيتم إجراء اختبارات تحريرية واختبارات شفوية لجميع المتقدمات ما عد الحاصلات على درجة أستاذ مساعد فأعلى فسوف تجري لهن مقابلة شخصية فقط مع تقيمهن صورة من السيرة الذاتية ونسخة كاملة من مؤلفاتهن عند إجراء المقابلة الشخصية.

كما أعلنت وزارة الأوقاف أيضاً عن فتح باب التقدم للحصول على تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة أو بنظام التطوع وذلك لجميع أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم فى جميع التخصصات الشرعية والعربية من الجامعات المصرية أو جميع خريجي الأزهر الشريف العاملين بالمعاهد الأزهرية أو العاملين بأية جهة تتبع الأزهر الشريف.

وقد اشترطت الوزارة بحسب ما جاء فى البيان الرسمي الذى نشرته على صفحتها على الفيسبوك بأن يجب على المتقدمين للحصول على تصريح الخطابة بنظام المكافأة أو بنظام التطوع اجتياز جميع الاختبارات التحريرية والشفوية ما عدا الحاصلين على درجة أستاذ مساعد فأعلى فسوف يتم إجراء مقابلة شخصية فقط مع تقديم صورة من السيرة الذاتية ونسخة من مؤلفاتهم عند حضورهم المقابلة الشخصية.