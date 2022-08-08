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وإلغاء حفلات الزفاف.. لحظات مأساوية وفزع وحزن عقب مصرع 5 شباب لإنقاذ واحد وإعلان الحداد في لبيشة

إسلام عوض

حالة من الحزن والفزع عاشتها قرية لبيشة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك عقب مصرع خمسة من شباب القرية في وقت واحد عند محاولتهم إنقاذ شاب آخر، حيث وقفت النساء والشيوخ عاجزين وهو يشاهدون مصرع شاب تلو الآخر، وكلما حاول أحد الشباب إنقاذ من سبقه مات بجوارهم.

وإلغاء حفلات الزفاف.. لحظات مأساوية وفزع وحزن عقب مصرع 5 شباب لإنقاذ واحد وإعلان الحداد في لبيشة

مصرع 5 شباب من أهالي قرية لبيشة بالمنوفية

وبدأت الحكاية مع مصرع الشاب الأول في بالوعة صرف صحي، وبدأت النساء في الصراخ ليخرج أحد الشباب ويحاول إنقاذه فيلقى مصرعه بجواره، فيزداد الصراخ وينزل شاب آخر فيموت بجوارهم، وظلوا على هذا الحال إلى أن لقى 5 شباب مصرعهم في وقت واحد وذلك نتيجة استنشاق غاز سام وقاتل في بالوعة الصرف.

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وتمكنت المسطحات من انتشال جثامين شباب قرية لبيشة الخمسة، وأخطرت النيابة بالواقعة والتي أمرت بدفن الجثامين الخمسة، وشيعهم أهالي القرية والقرى المجاورة إلى مثواهم الأخير في مشهد مهيب، وخرجت النعوش الخمسة في وقت واحد وجنازة واحدة حضرها الآلاف وسط حالة من الأسى والحزن.

وبعد هذه الواقعة قرر عدد من الأهالي إلغاء كل مظاهر الأفراح وحفلات الزفاف، وهذا ما فعله أحد أهالي القرية، والذي كان موعد زفافه في اليوم الثاني من هذه الواقعة، إلا أنه ألغى الحناء والزفاف حزناً على هؤلاء الشباب، والذي كان يستعد أحدهم لزفافه وآخر كان يستعد لخطوبته، ولكن القدر لم يمهلهم، ليزفوا على عرائسهم في الجنة إن شاء الله، ونسأل الله لهم الرحمة والمغفرة ولذويهم الصبر والسلوان.

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    الله يرحمهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان واعالي الجنان

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