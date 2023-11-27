هيفاء وهبي تعلن عن فيلمها الجديد من الطائرة

تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، لخوض تجربة سينمائية جديدة برفقة عددًا من نجوم الكوميديا في مصر، حيث أعلنت عن ذلك من خلال صورة عفوية نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

الفنانة هيفاء وهبي في لقطة من أحد أعمالها الفنية - مصدر الصورة: يوتيوب

وهي الصورة التي ظهرت فيها على متن الطائرة في مطار القاهرة الدولي، برفقة المخرج مرقس عادل، والنجوم: كريم عفيفي، ومحمود الليثي، وأرفقت الصورة بتعليق يكشف عن اسم شخصيتها في الفيلم (جوري) وموعد طرحه في صيف 2024.

وسبق لهيفاء وهبي أن شاركت معجبيها بكواليس التحضيرات الأولية للفيلم وأشارت إلى أنه من تأليف: هيثم سعيد، وإخراج: مرقس عادل، ويضم الفيلم مجموعة من نجوم الكوميديا بما في ذلك: بيومي فؤاد، وسليمان عيد، وتوني ماهر، ونانسي صلاح، ومحمد كيلاني، وستدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.