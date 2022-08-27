هيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تكشف عن أهمية بوابة نافذة لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع
طالبت مصلحة الجمارك في مصر المستخلصين الجمركيين والمستوردين ووكلاء الشحن الجوي استخدام نظام ACI الجديد، وهو أحد البرامج التي تم وضعها على المنصة الإلكترونية منصة نافذة ، وعن طريقها يتم السماح بدخول الشحنات إلى البلاد بداية من أول شهر أكتوبر القادم، أما في حال عدم التسجيل على المنصة الإلكترونية فإنه لن يتم السماح بدخول الشحنات الجوية، ويتم التسجيل على المنصة بنظام ACI.
معلومات عن منصة نافذة لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع
وأكدت مصلحة الجمارك أن التسجيل المسبق للشحنات باستخدام نظام ACI هو تنفيذ لقانون الجمارك رقم 207 لعام 2020، وهو يهدف إلى القضاء على الممارسات الضارة التي يمكن أن تسبب الضرر بالتجارة الدولية ومن أهم المعلومات عن المنظومة الجديدة يمكن أن نوضحها في المعلومات الأتية:
- يتم تطبيق الممارسات الدولية وفق منظومة الفحص من خلال استخدام الأشعة الحديثة، كما تم الربط بين خدمات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إلكترونيا بنظام ACI وكافة المنافذ الجمركية.
- يتوفر في منصة نافذة معلومات متكاملة عن الإجراءات والمعلومات بين التجارة الخارجية والجهات المعنية، كما تسمح للمجتمع التجاري بتقديم جميه الأوراق والمعاملات الخاصة بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والمعاملات الجمركية والمينائية عن طريق مركز خدمات لوجستي.
- توفر البوابة الإلكترونية المعايير والضوابط الدولية الخاصة بالإجراءات الإفراج عن البضائع.
- تغطي منصة النافذة أكثر من 96% من الواردات عن طريق 13 مركز لوجستي.
- تعمل منصة النافذة على تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة.
- تعظم منصة النافذة من الموقع الجغرافي.
- تساهم المنصة في الانتقال من النظام الورقي إلى النظام الرقمي الالكتروني.
- تعمل على تحسين تصنيف مصر في ثلاث مؤشرات دولية وهم بيئة الاقتصاد الكلي وممارسة الأعمال والتنافسية العالمية.
- توفر الدعم الفني المتطور للمتعاملين مع المنظومة الجمركية.
- تم تخصيص شباك لحل المشاكل اللوجستية لمنصة النافذة.