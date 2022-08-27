هيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تكشف عن أهمية بوابة نافذة لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع

طالبت مصلحة الجمارك في مصر المستخلصين الجمركيين والمستوردين ووكلاء الشحن الجوي استخدام نظام ACI الجديد، وهو أحد البرامج التي تم وضعها على المنصة الإلكترونية منصة نافذة ، وعن طريقها يتم السماح بدخول الشحنات إلى البلاد بداية من أول شهر أكتوبر القادم، أما في حال عدم التسجيل على المنصة الإلكترونية فإنه لن يتم السماح بدخول الشحنات الجوية، ويتم التسجيل على المنصة بنظام ACI.

معلومات عن منصة نافذة لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع

وأكدت مصلحة الجمارك أن التسجيل المسبق للشحنات باستخدام نظام ACI هو تنفيذ لقانون الجمارك رقم 207 لعام 2020، وهو يهدف إلى القضاء على الممارسات الضارة التي يمكن أن تسبب الضرر بالتجارة الدولية ومن أهم المعلومات عن المنظومة الجديدة يمكن أن نوضحها في المعلومات الأتية: