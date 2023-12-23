هيئة الرقابة على الصادرات والواردات: نحرص على التوافق مع أعلى معايير الجودة العالمية للمنتجات

أكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أن الهيئة حريصة على تطوير الخدمات التي يتم تقديمها لمجتمع المصدرين والمستوردين، والارتقاء بها لتلائم أعلى معايير “الجودة” على المستوى الدولي، موضحًا أن الهيئة تخطط أيضًا لإحكام الرقابة على الواردات والصادرات، ومنع استيراد السلع المخالفة والمجهولة المصدر، وأيضًا السلع الغير متوافقة مع المواصفات القياسية.

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

وأضاف النجار، خلال زيارة أجراها لفرع الهيئة في “ميناء السويس”، أن الهيئة حريصة على أن يتم فحص السلع واختبارها بشكل دقيق وبدقة عالية، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، موضحًا أنها حريصة أيضًا على أن تتم الإجراءات بأعلى سرعة ممكنة وبجودة ودقة عاليتين، حتى يتم التأكد من جميع السلع سواء كانت محلية أو مستوردة، ومعاير السلامة والصحة والأمان فيها.

ولفت إلى ضرورة العمل على رفع كفاءة معامل الهيئة الصناعية، والارتقاء بها، ودعمها للصادرات والمصدرين المصريين، حتى يتاح لها إمكانية النفاذ إلى السوق العالمية، لافتًا إلى أن ذلك يأتي متماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ملاءمتها لخطة الهيئة في تطوير المعامل، وحرصها على متابعة الرسائل التي يتم عرضها عليها وتقليل وقت الإفراج عنها داخل الموانئ في مختلف المناطق بالجمهورية.

تفعيل البوابة الإلكترونية

وأشار “النجار”، إلى أن تفعيل خدمات البوابة الإلكترونية للهيئة ستتاح اعتبارًا من بداية الشهر المقبل، على أن يتم تفعيل خدمة تسجيل نتائج العينات عبر البوابة، موضحًا أن ذلك من المقرر أن يحتوي على عددًا من الخدمات الجاري تفعيلها في الوقت الحالي، بهدف التيسير على المتعاملين مع الهيئة على مدار الساعة، والدخول في عصر التحول الرقمي بدلًا من الطرق التقليدية.

وواصل رئيس الهيئة، أنه يتم التواصل بشكل مستمر مع العملاء وذلك عبر الخط الساخن، أو صفحة الهيئة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ويتم التواصل مع جميع المتعاملين مع الهيئة على مدار الساعة.

وأكد على امتلاك الهيئة لمنظومة معامل واعتماد دولي متكاملة في جميع المجالات الخاصة بنظم تقييم المطابقة الدولية، لافتًا إلى أن ذلك يتم من خلال اعتمادها الدولي كجهة تمنح شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وفقًا لنظام “الأيزو 17065”.