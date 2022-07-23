هيئة الدواء المصرية تكشف وقائع فساد في ٩ صيدليات

شنت هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية، حملات تفتيشية على عدد من المؤسسات الصيدلية، منذ بداية يوليو، لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة.

وحسب صفحة هيئة الدواء المصرية، على موقع التواصل فيس بوك، قامت الحملات بالمرور على ما يقرب من ٤٨٠٠ مؤسسة صيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع.

وتم ضبط عدد من المخالفات، ما بين محاضر غش تجاري، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وضبط ٩ أماكن غير مرخصة.



وتمكن مفتشي فرع هيئة الدواء المصرية بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية، من ضبط مخزنين غير مرخصين بهما كميات من الأدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير مخزنة بأماكن تفتقر إلى الاشتراطات الصحية ومعايير التخزين الجيد بالإضافة إلى ضبط كمية من الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية وكميات من أكياس الدم الفارغة، وتم تحريز المضبوطات والتي قدرت بما يقارب ٥ آلاف عبوة دواء وقطعة مستلزمات طبية بما يقارب الـ ٢٥٠ ألف جنيه وتم تحرير محاضر شرطة للعرض على النيابة المختصة، وغلق وتشميع المخزنين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تمكن مفتشي الهيئة بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة والأجهزة الرقابية، من ضبط ٣ أماكن غير مرخصة تدار على أنها صيدليات، بهم ما يقارب ٧ آلاف عبوة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر بدون فواتير تتجاوز قيمتها المالية المليون جنيه.

وتم تحرير ١٣ محضر شرطة بشأن مخالفة تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية وذلك بصيدليات قرى ٧ محافظات.

كما تم خلال الحملات إعلام واطلاع المتواجدين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز ومنشورات الغش التجاري والمدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة أو المغشوشة والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، وتوضيح سبل التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي على الشبكة الدولية.