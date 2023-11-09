هيئة الانتخابات المصرية تعلن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024.

الجدول الزمني الخاص بالانتخابات الرئاسية المصرية

وبحسب الجدول الزمني، فإن آخر موعد لسحب طلبات الترشح هو يوم 8 نوفمبر 2023، وسيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 9 نوفمبر 2023, وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم إعلان القائمة النهائية للمرشحين, وآخر موعد للتنازل عن الترشح هو يوم 15 نوفمبر 2023.

الصمت الانتخابي

وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج يوم 29 نوفمبر 2023, وتبدأ عملية التصويت للمصريين بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

وتبدأ فترة الصمت الدعائي الثاني للمصريين في الداخل يوم 8 ديسمبر 2023، وتبدأ عملية التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وتنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع يوم 13 ديسمبر 2023.

موعد الطعن في نتيجة الانتخابات

وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 14 ديسمبر 2023، ويومي 15 و16 ديسمبر 2023 للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

موعد اعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2023

وسيتم إعلان النتيجة العامة للانتخابات يوم 18 ديسمبر 2023، ونشرها بالجريدة الرسمية.

موعد اعادة انتخابات الرئاسة

وإذا احتاجت الانتخابات إلى جولة إعادة، فستجري يومي 5 و6 و7 يناير 2024 للمصريين بالخارج، ويوم 8 و9 و10 يناير 2024 للمصريين في الداخل.

تأمل الهيئة الوطنية للانتخابات أن تجري الانتخابات الرئاسية 2024 في أجواء من الشفافية والنزاهة.