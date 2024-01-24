هيئة الاعتماد والرقابة تمنح الاعتماد المبدئي للعديد من المنشآت الصحية بعدد من المحافظات

أكد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في بيان رسمي اليوم الأربعاء 25 من شهر يناير الجاري حصول كل من المستشفى السعودي الألماني ومستشفى السلام الملكي بمحافظة الإسكندرية على الاعتماد المبدئي، موضحاً أنه تم اتخاذ القرار وفقاً لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة الحاصلة على الاعتماد الدولي من “الاسكوا”.

أوضح الدكتور أحمد طه أن اللجنة وافقت أيضا على منح الاعتماد المبدئي لمركز أورام مدينة نصر للتأمين الصحي بالقاهرة، وكذلك تم منح الاعتماد المبدئي لسبعة وحدات رعاية أولوية بمحافظة أسوان، وتلك المراكز هي “وحدة طب الأسرة الشراونة قبلي – مركز طب أسرة حاجز البصيلية – وحدة طب أسرة الكلح غرب – وحدة طب أسرة الشرفا – وحدة طب أسرة العلاقي وقرشة – وحدة طب أسرة قسطل – وحدة طب أسرة الخزان غرب”.

هذا وقد أكد رئيس هيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حصول 7 وحدات رعاية أولية على الاعتماد المبدئي، وتلك الوحدات هي “مركز طب أسرة الأربعين – وحدة طب أسرة الصفا – وحدة طب أسرة السلام 2 – وحدة طب أسرة 24 أكتوبر – وحدة طب أسرة مبارك – وحدة طب أسرة الشلوفة – مركز طب أسرة الإيمان”.

أشار الدكتور أحمد طه إلى موافقة اللجنة أيضا على منح الاعتماد المبدئي لأربعة وحدات ومراكز طب أسرة بمحافظة الأقصر، وتلك الوحدات هي “وحدة طب أسرة الغريرة – وحدة طب أسرة النمسا – مركز طب الدير – مركز طب أسرة أصفون”.

وفيما يخص وحدات ومراكز القطاع الخاص فقد أكد الدكتور أحمد طه أن اللجنة منحت الاعتماد لكل من معمل رويال لاب بمحافظة السويس ومركز العيون الدولي بمحافظة الأقصر.

هذا وقد قدم الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التهنئة إلى قيادات المنشآت الحاصلة على الاعتماد، مثمناً جهودهم ودعمهم لتطبيق معايير الجودة ورحلة الاعتماد، كما أشاد بكافة الجهود المبذولة من قبل فرق الجودة لترسيخ ثقافة الجودة بين العاملين في جميع المستويات، حيث أكد الدكتور أحمد طه أن الحصول على اعتماد جهاز “GAHAR” يعتبر دليلاً على التزام المنشأة الصحية بتقديم خدمات رعاية صحية بجودة عالية.

أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن هذه المعايير التي يتم اعتمادها تم إعدادها من خلال مراحل علمية دقيقة تتماشى مع أفضل الدراسات الدولية على أيدي خبراء اللجان الفنية والإدارة العامة لتطوير المعايير بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بحيث يمكن لمن يطبقها بالحصول على على جميع الإصدارات على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية على جودة الخدمات الصحية والرعاية الصحية “الاسكوا”، بالإضافة إلى خضوع المنشأة الصحية للمراجعة والتطوير بشكل مستمر.

أضاف الدكتور أحمد طه أنه يتم عمل زيارات رقابية لجميع المنشآت الصحية التي تحصل على الاعتماد، وذلك من أجل التأكد وضمان استمرار التزامها بتطبيق كافة معايير الجودة التي استطاعت من خلالها الحصول على هذا الاعتماد.

الجدير بالعلم أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تقوم بمنح الاعتماد لكافة المنشآت الصحية بناء على تقارير فريق مؤهل ومدرب دولياً على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت الصحية، وذلك من خلال إقامة العديد من الزيارات التقييمية للمنشأة الصحية نفسها، بهدف التأكد من التزامها بتطبيق كافة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دولياً من قبل “الاسكوا”، حيث أن هذه المعايير تعتبر أساس عمل مراجعي الهيئة الذين يتم اختيارهم من خلال تطبيق قواعد صارمة ضماناً للنزاهة والحيادية وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء والتطوير المستمر لقدراتهم في مجال التقييم والمراجعة.