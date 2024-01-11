هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعتمد 8 وحدات صحية جديدة في أسوان والأقصر

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن بعض القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد، قال الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مساء اليوم بأن اللجنة وافقت على منح شهادات الاعتماد لوحدتي طب الأسرة في مركزين في محافظة الأقصر كما حصلت ست وحدات صحية بمحافظة أسوان على الاعتماد المبدئي وذلك وفقا لمعايير اعتماد وحدات الرعاية الأولية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من “الأسكوا” كما أن اللجنة وافقت على اعتماد مركز رؤيا للعيون والليزر بمحافظة الأقصر ليكون ثاني المراكز الطبية المتخصصة في العيون التي تقدم خدماتها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل محافظة الأقصر، وحصلت ستة وحدات صحية بمحافظة أسوان على الاعتماد المبدئي من وحدات طب الأسرة وهي وحدات طب أسرة الشيخ مصطفى وجعفر الصادق وأبو سمبل والنزل والدقاديق والعوضلاب، وكانت المراكز الحائزة على شهادات الاعتماد بمحافظة الأقصر هي وحدتي طب أسرة العضايمة والحبيل.

وقال الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بأن مراكز وإحداث طب الأسرة التي حصلت على الاعتماد حتى الآن وصلت إلى 163 وحدة ومركز، قال الدكتور أحمد بأن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد المحطة الأولى للمريض وأشاد بالدور الذي تقدمه تلك المنظومة من الخدمات للمرضى حيث تشكل 70 – 80% من الخدمات التي يحتاجها المواطن، وأوضح بأن ضبط أداء مراكز ووحدات الرعاية الأولية يساهم بفعالية في تقليل الضغط على فرق الأطباء والمستشفيات داخل المنظومة كما أنه يعزز من كفاءة وفعالية النظام الصحي ككل.

يذكر أن الدكتور أحمد طاهر كان قد أوضح بأن هناك عددا من الخدمات التي ينبغي توفرها لكي تحصر المنشآت أو مراكز الرعاية الأولية للاعتماد وفقاً لمعايير الهيئة وذلك طبقا لقانون التأمين الصحي الشامل، من أهم تلك الشروط هي توفير الكشف والعلاج والمتابعة لدى ممارس عام أو طبيب أسرة كما تشمل الخدمات التي تتعلق بالتدخلات الأساسية لطب الفم والأسنان وعلاج الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والسمنة المفرطة وتشمل خدمات الرعاية الأساسية على عدد من الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي عند الحاجة إلى جانب الرعاية الصحية والمتعلقة بالحمل والولادة والأطفال حديثي الولادة والرضع والأطفال ما قبل سن المدرسة وبرامج الرعاية الصحية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن المستشفيات التي حصلت على اعتماد الهيئة مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية بالقليوبية والذي حصل على الاعتماد المبدئي الذي تمنحه الهيئة، ويسعى المستشفى في إطار تطوير خدماته لتقديم البرامج التدريبية والتوعوية ورش العمل والندوات التثقيفية لجميع العاملين من خلال فرق مخصصة وذلك لزيادة الوعي حول المعايير الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والارتقاء بأداء العاملين والتحسين المستمر للوصول لبيئات صحية آمنة وذلك تمهيدا للدخول باقي المستشفيات برنامج الاعتماد.

وتسعى الهيئة لدعم وتعزيز نظام التأمين الصحي الشامل حيث استضاف الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد مساء اليوم وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية برئاسة الدكتور “توبي ماكاتو” وذلك لبحث أوجه الشراكة والتعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتحقيق جودة الخدمات الصحية وتأهيل المنشآت الصحية للاعتماد، وجرى اللقاء بمقر الهيئة العامة اعتماد بالعاصمة الإدارية بحضور كل من الدكتور خالد عمران والدكتور آية نصار نائب رئيس الهيئة والدكتور وائل الدرندلي والدكتور حسام أبو صابي.