هيئة الأرصاد: “يسود طقس حار على جنوب الصعيد والعظمى تصل إلى 33 درجة مئوية”

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأحد 7 مايو إلى الجمعة 12 مايو 2023.

حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة كالآتي:

يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والعظمي تسجل 28 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 15 درجة مئوية.

يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية والعظمى تصل إلى 23 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 16 درجة مئوية.

ترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد وتسجل درجات الحرارة العظمى المتوقعة 33 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

بالنسبة لجنوب سيناء العظمى 30 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 20 درجة مئوية.

تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على شمال الصعيد إلى 29 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 17 درجة مئوية.

الأحد 7 مايو 2023:

أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط الرياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.