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هيئة الأرصاد: “يسود طقس حار على جنوب الصعيد والعظمى تصل إلى 33 درجة مئوية”

علي محمود سيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأحد 7 مايو إلى الجمعة 12 مايو 2023.

هيئة الأرصاد: "يسود طقس حار على جنوب الصعيد والعظمى تصل إلى 33 درجة مئوية" 2 6/5/2023 - 9:00 م

حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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الهيئة العامة للأرصاد: “انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء غداً السبت 6 مايو 2023”

درجات الحرارة المتوقعة كالآتي:

هيئة الأرصاد: "يسود طقس حار على جنوب الصعيد والعظمى تصل إلى 33 درجة مئوية" 1 6/5/2023 - 9:00 م

يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والعظمي تسجل 28 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 15 درجة مئوية.

يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية والعظمى تصل إلى 23 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 16 درجة مئوية.

ترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد وتسجل درجات الحرارة العظمى المتوقعة 33 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

بالنسبة لجنوب سيناء العظمى 30 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 20 درجة مئوية.

تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على شمال الصعيد إلى 29 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 17 درجة مئوية.

الأحد 7 مايو 2023:

أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط الرياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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علي محمود سيد
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