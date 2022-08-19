أخبار مصر

هيئة الأرصاد: طقس شديد الحرارة حتى يوم الثلاثاء

عبد الرحمن رضا

قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بالكشف عن حالة الطقس المتوقعة حتى يوم الثلاثاء القادم، وقالت أن البلاد سوف تشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم من الغد حتى الثلاثاء القادم، وذلك سوف يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال اليوم.

هيئة الأرصاد: طقس شديد الحرارة حتى يوم الثلاثاء

لذلك يسود طقس شديد الحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء، ويكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة.
وتكون على السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة.
علاوة على ذلك تكون على جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة.

الطقس

وعلى شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة.
أما على جنوب الصعيد ترتفع وتكون العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة.

طقس يوم السبت 20 أغسطس

تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة.
وتكون السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 36 درجة.
علاوة على ذلك تكون على جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة.

طقس

 وعلى شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة.
أما جنوب الصعيد ترتفع فتكون العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.

طقس يوم الأحد 21 أغسطس

تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة.
وتكون على السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة.
علاوة على ذلك تكون على جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة.

حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء

وعلى شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة.
أما على جنوب الصعيد ترتفع وتكون العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة.

طقس يوم الاثنين 22 أغسطس

تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة.
وتكون على السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة.
علاوة على ذلك تكون على جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة.

هيئة الأرصاد

وعلى شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة.
أما على جنوب الصعيد ترتفع وتكون العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.

طقس يوم الثلاثاء 23 أغسطس

تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة.
وتكون على السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 35 درجة.
علاوة على ذلك تكون على جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة.
هيئة الأرصاد :
وتكون على شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة.
أما في جنوب الصعيد ترتفع وتكون العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة.
عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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