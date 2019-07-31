هيئة الأرصاد تعلن عن حالة الطقس غدا معتدل في السواحل وشديد الحرارة في هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر برئاسة الدكتور أحمد عبد العال أن حالة الطقس يوم غد الخميس بحسب التوقعات سيكون معتدل الحرارة في السواحل الشمالية بينما يكون الجو حار رطب في القاهرة والوجه البحري بينما في باقي الأنحاء سيكون الجو شديد الحرارة نهارا ولطيف ليلا.

حالات الطقس في البحر المتوسط والأحمر

وأضاف الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد أن الرؤية في الشبورة المائية ستقل صباحا على مناطق من شمال البلاد بينما تظهر السحب المنخفضة في السواحل الشمالية مشيرا أن أغلب الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة وتأتي لحالة البحر المتوسط حيث ستكون من خفيفة إلى معتدلة وبالنسبة إلى ارتفاعات الموج يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة للبحر الأحمر ستكون الحرارة معتدلة والموج سيكون ارتفاعه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية

مؤشرات درجة الحرارة غدا في جميع المحافظات

واليكم مؤشرات درجة الحرارة في المحافظات حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية

أولا القاهرة ستكون درجة الحرارة بين 25– 36 ،بينما في شبين الكوم من 24– 36، ونأتي لطنطا 24–35، ودمنهور من 25–33،الإسكندرية 24–32،بلطيم من 24–32 ،مطروح 24 — 31،السلوم من 22–32 ، سيوة 23– 37،بورسعيد 26– 32، دمياط 25– 31،الزقازيق 24 –36،الإسماعيلية 23–37،السويس 24–36،العريش 23– 33،رفح 23– 32،رأس سدر 26 –37،نخل 20– 38،نويبع 28– 38 طابا 28– 36،كاترين 19– 33،الطور 26– 35،شرم الشيخ 28– 39،الغردقة 28–39،مرسى علم 28– 37،الفيوم 24- 37،بنى سويف 24 –38،المنيا 23–39،أسيوط 24–40،سوهاج 25–41،قنا 26–41،الأقصر 27– 42،أسوان 28 –43،أبوسمبل 25 –42،الوادى الجديد 24– 43،شلاتين 29– 41،ابو رماد 27– 38،حلايب 30 –36،رأس حدربة 29– 35​،