هيئة الأرصاد الجوية لبرنامج الحكاية: أمطار متواصلة ورياح شديدة البرودة بالعديد من المحافظات من ضمنها القاهرة

أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية أن جميع محافظات البلاد ستشهد حالة عدم استقرار في أحوال الطقس خلال الفترة المقبلة، حيث أن البلاد ستشهد انخفاض كبير في درجات الحرارة ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 3 درجات فقط، وجاءت تصريحات الدكتور محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية المُذاع على قناة “إم بي سي مصر”.

أفاد الدكتور محمود شاهين أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لأجواء قطبية خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى هطول أمطار بشكل متواصل في الكثير من محافظات البلاد، خاصة المحافظات الساحلية لذلك يجب على سكان تلك المحافظات عدم النزول من المنازل إلا للضرورة فقط، وذلك حفاظاً على سلامتهم وعدم تعرضهم لنزلات البرد.

وعن حديثه عن محافظة القاهرة أكد الدكتور محمود شاهين أن المحافظة ستشهد رياح شديدة البرودة ناتجة من هطول الأمطار المتواصلة على المحافظات الساحلية، كما ستؤثر هذه الرياح على شمال الصعيد والسواحل الغربية والصحراء الغربية، بحيث تنخفض الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الصحراوية.