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هيئة الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس المتوقعة خلال الاسبوع الحالي

رضا على

بينت الهيئة الخاصة بالأرصاد الجوية حالة الجو للبلاد ابتداًء من يوم السبت الماضي 27 من شهر أغسطس وحتى يوم الخميس 1 من سبتمبر القادم 2022م، وسنوضح فيما يلي حالة الطقس خلال هذه الأيام بجانب سرد تأثير ارتفاع معدل الرطوبة خلال هذه الأيام على جسم الإنسان.

هيئة الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس لمدة 6 أيام قادمين 

حالة الطقس خلال الـ 6 أيام القادمين

بينت الأرصاد الجوية أن معدل الرطوبة سوف يكون مرتفعًا، مما ينتج عنه تكون سحب متفرقة في شمال البلاد والي القاهرة الكبرى، وهذا الأمر يقلل من تأثير الأشعة الشمسية أحيانًا، وسيسود طقس رطب حار خلال النهار على السواحل الشمالية والوجه القبلي والقاهرة الكبري، ويكون الطقس حار خلال الليل في هذه المناطق، أما مناطق جنوب البلاد وجنوب سيناء يكون الطقس حار صباحًا ورطب حار خلال الليل.

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البعد عن أشعة الشمس

أكدت هيئة الأرصاد الجوية على عدم التعرض بشكل مباشر إلى أشعة الشمس، حيث أن التعرض لهذه الأشعة يرفع الإحساس بزيادة درجة الحرارة المحيطة، وقد بينت الهيئة وجود نشاط للرياح أثناء فترات متباينة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري.

ارتفاع درجات الحرارة

تتسم الأيام الحالية من فصل الصيف بارتفاع درجات الحرارة، وذلك نتيجة المنخفض الموسمي الهندي، ويعتبر هذا المنخفض مؤثر بشدة على شبه الجزيرة العربية، وينتج عنه ارتفاع جنوبي بدرجات الحرارة على دول عربية عديدة، وأثناء الأيام الحالية تتأثر جمهورية مصر العربية بمنخفضين بنفس الوقت أحدهما يعرف بمنخفض الهند والآخر يعرف بمنخفض السودان.

تأثير ارتفاع رطوبة الجو على جسم الإنسان

ينتج عن ارتفاع رطوبة الجو العديد من التأثيرات على جسم الإنسان، ومن بينهما ما يلي :

  • الإحساس بالدوار

  • الشعور بجفاف الجلد.

  • نقص الأملاح والسوائل الموجودة بالجسم.

  • العجز عن التنفس بطريقة طبيعية.

  • زيادة درجة حرارة الجسم بطريقة تدريجية.

رضا على

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