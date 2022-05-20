هيئة الأرصاد الجوية تحذر: طقس الغد والأسبوع المقبل بارد جداً

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات جديدة ليوم غد الجمعة 20 مايو 2022 وحتى الأربعاء 25 مايو 2022، حيث أعلنت في بيانها أن جمهورية مصر العربية، سيصل إليها كتل هوائية ابتداءً من الغد وحتى يوم الأربعاء مما سيؤدي إلى، أنخفاض بشكل ملحوظ في درجات الحرارة لتصل درجة الحرارة في أدنى مستوياتها إلى 6 درجات، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاض الدرجات بشكل اكبر على السواحل الشمالية الغربية، ليصبح الجو معتدلاً نهاراً مائل للبرودة ليلاً، بينما سيسود مناخ نشط بالرياح على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأيضاً السواحل الشمالية بالإضافة لجنوب سيناء.

طقس الأسبوع المقبل نشط بالرياح وانخفاض درجات الحرارة

سيسود طقس نشط بالرياح في محافظات القاهرة ووجه بحري، بينما سيسود على محافظات شمال الصعيد مصحوباً بالرمال والأتربة، فيما يتوقع الخبراء أن يسود طقساً حاراً نهاراً على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الغربية، بينما منخفض الحرارة على سواحل مصر الشرقية، ويكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما من المرجع أن تعتدل الحرارة ليلاً على محافظة جنوب سيناء، ومحافظات الجنوب، هذا يكون نهاراً، بينما يسود الليل طقساً لطيفاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسواحل مصر الشمالية.

نصائح هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين في الأسبوع المقبل

تنصح هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين خاصة من و الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، بارتداء الكمامات وذلك أثناء نزولهم إلى الشارع وذلك للضرورة فقط، مشيرة إلى أن مصر ستتأثر بالكتل الهوائية والتي قادمة من دول الجوار لمصر، سواء الكتل الهوائية القادمة من دول الجنوب، وبينما توقعت هيئة الأرصاد أن يوم السبت المقبل ستصل درجات الحرارة إلى 5 درجات مئوية، ليسود طقس معتدل مائل للبرودة ليلاً على محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.