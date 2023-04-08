هيئة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من حالة الطقس، وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة عن اليوم الجمعة 7 أبريل 2023 إلى الأربعاء الموافق 12 أبريل 2023.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حدوث تقلبات جوية خلال الأسبوع القادم من مساء يوم الأحد إلى يوم الأربعاء حيث سقوط أمطار رعدية على أجزاء متفرقة من البلاد.

من الجمعة 7 أبريل إلى الأحد 9 أبريل: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء يسود طقس حار نهارًا

على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كالتالي:

ترتفع درجات الحرارة على القاهرة الوجه البحري لتصل إلى 32 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 19 درجة مئوية.

ودرجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية العظمى تصبح 22 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة مئوية.

يسود طقس حار على جنوب الصعيد وتصل درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 19 درجة مئوية.

ترتفع درجات الحرارة على شمال الصعيد وتسجل درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 18 درجة مئوية.

نشاط الرياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

صرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس من مساء يوم الأحد 9 أبريل إلى الأربعاء 12 أبريل 2023.

قائلا… “خرائط الطقس تشير إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في حالة الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من البلاد يصاحبها نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.”