هيئة الأرصاد: هذا الأسبوع تقلبات مناخية وتوقعات درجات الحرارة

يشهد هذا الأسبوع تقلبات مناخية وذلك من غداً السبت وحتى يوم الخميس، هذا ما كشفته هيئة الأرصاد الجوية، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدلاً على شمال البلاد نهاراً، وذلك من محافظة القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، بينما ترتفع درجات الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقساً بارداً على محافظات شمال البلاد من القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد.

توقعات خبراء الأرصاد بدرجات الحرارة غداً وحتى نهاية الأسبوع

بينما يسود طقساً حاراً على محافظات جنوب البلاد، من المتوقع أن يسود على مناطق السواحل الشمالية نشاط الرياح، بينما تتوقع سقوط الأمطار الخفيفة على سواحل البلاد الشمالية الغربية وذلك على فترات متقطعة.

توقعات درجات الحرارة المتوقعة غداً السبت على محافظات مصر

المحافظة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة والوجه البحري 28 درجة 17 درجة السواحل الشمالية 24 درجة 16 درجة جنوب سيناء 35 درجة 21 درجة شمال الصعيد 30 درجة 18 درجة جنوب الصعيد 35 درجة 21 درجة

توقعات درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد على محافظات مصر

المحافظة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة والوجه البحري 27 درجة 17 درجة السواحل الشمالية 24 درجة 16 درجة جنوب سيناء 33 درجة 21 درجة شمال الصعيد 30 درجة 18 درجة جنوب الصعيد 34 درجة 22 درجة

توقعات درجات الحرارة المتوقعة الإثنين على محافظات مصر

المحافظة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 درجة 18 درجة السواحل الشمالية 24 درجة 16 درجة جنوب سيناء 33 درجة 22 درجة شمال الصعيد 33 درجة 19 درجة جنوب الصعيد 35 درجة 22 درجة

توقعات درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على محافظات مصر

المحافظة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة والوجه البحري 31 درجة 18 درجة السواحل الشمالية 26 درجة 17 درجة جنوب سيناء 33 درجة 21 درجة شمال الصعيد 33 درجة 18 درجة جنوب سيناء 36 درجة 21 درجة

توقعات درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء على محافظات مصر

المحافظة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة والوجه البحري 32 درجة 18 درجة السواحل الشمالية 27 درجة 17 درجة جنوب سيناء 35 درجة 23 درجة شمال الصعيد 35 درجة 19 درجة جنوب الصعيد 38 درجة 23 درجة

توقعات درجات الحرارة المتوقعة الخميس على محافظات مصر