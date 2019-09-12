هيئة الأرصاد الجوية: أمطار وشبورة تستمر خلال طقس ال 72 ساعة القادمة وانخفاض درجات الحرارة تدريجيا

مع اقتراب فصل الخريف المقرر أن يبدأ من يوم 23 سبتمبر 2019، وينتهي يوم 22 ديسمبر 2019، تبدأ درجات الحرارة في التحسن والانخفاض تدريجيا، وأوضح أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار الجوي حتى غدا، وستستمر درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية، وذلك لحالة الطقس خلال ال 72 ساعة المقبلة.







وأشار إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، خاصة على المناطق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، لذلك يجب الحذر عند القيادة على الطرق السريعة، والقريبة من المسطحات المائية، وبجانب الشبورة هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد، مع وجود اضطراب الملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس تستمر ليوم الخميس والجمعة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك فرصة لتساقط الأمطار من يوم السبت القادم، على السواحل الشمالية تتراوح من خفيفة إلى متوسطة، وأن من سمات الخريف تساقط الأمطار، بجانب وجود الغيوم في بعض الأيام، وفي أيام أخرى تصبح السماء صافية بدون غيوم، بجانب انخفاض درجات الحرارة تدريجيا حتى تصل إلى البرودة في فصل الشتاء، والذي سيبدأ من يوم 22 ديسمبر.







ونقدم لكم بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة على البلاد غدا الجمعة 13 سبتمبر 2019

العظمى الصغرى

القاهرة 33 درجة والصغرى 24 درجة.







الإسكندرية 30 والصغرى 25 درجة.

مطروح 29 درجة والصغرى 21 درجة.







قنا 38 درجة والصغرى 25 درجة.

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‏سوهاج 36 درجة والصغرى 25 درجة.

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‏أسوان 39 درجة والصغرى 26 درجة.