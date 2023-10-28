“هنيدي وعز وحماقي وأشرف عبدالباقي” قبل ساعات من انطلاق موسم الرياض النجوم يجتمعون على مأدبة عشاء تركي آل الشيخ

خلال الساعات القليلة الماضية اجتمع العديد من نجوم الوسط الفني المصري والعربي والعالمي على مأدبة العشاء التي أقامها المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه مساء أمس الجمعة على هامش انطلاق موسم الرياض في نسخته 2023، جاء ذلك خلال الصور التي نشرها الموقع الفني عرب وود عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

نجوم الوسط الفني في موسم الرياض- المصدر: عرب وود عبر فيسبوك

هذا وسوف يتم افتتاح موسم الرياض اليوم وبعد ساعات قليلة بعرض ملاكمة يحضره أبرز النجوم العالميين في المجال، بالإضافة إلى حفلات غنائية وفعاليات عديدة، وهو الأمر الذي أثار حالة من الغضب لدى بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأوضاع التي تشهدها دولة فلسطين المحتلة، وما يفعله الكيان الصهيوني الغاشم من قتل للأبرياء في قطاع غزة.

وبالرغم من حضور عدد كبير من النجوم لموسم الرياض من أبرزهم أحمد عز، وأشرف عبدالباقي، وبيومي فؤاد، وعمرو يوسف، ومحمد هنيدي، وأصالة، ونانسي عجرم، وعدد كبير من النجوم العالميين، إلا أن هناك بعض النجوم الذين اعتذروا عن الحضور إلى موسم الرياض، وكان من أبرزهم الممثل محمد سلام، والذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بعد فيديو اعتذاره عن الحضور في موسم الرياض، والذي كان سيقدم خلاله عرض مسرحي بعنوان “زواج اصطناعي”.