هنــا رابط تقديم التظلمات للمستبعدين من بطاقات التموين

قام الأستاذ سيد المصلحي وزير التموين بالعمل على وضع كثير من التعديلات في المنظومة الخاصة بدعم المواطنين في الفترة الأخيرة، ولقد تم وضع عدد كبير من الضوابط على الأشخاص الغير مستحقين بصرف التموين، وهذا الأمر في المرحلة الأولى والثانية من المستبعدين من التموين، حيث أن وزير التموين قام بتحديد كل شروط الاستبعاد من منظومة الدعم في المرحلة الثالثة.

موقع دعم مصر بطاقات التموين

وكان المواطنون المصريون جالسون في انتظار نتائج التظلمات الذين قدموها من شكاوى الكهرباء، حيث أن هذه الشكاوى أدت لرفع نسبة الدعم عنهم، ومن أجل التعرف على النتائج الخاصة بالتظلمات الخاصة بهم عليهم الدخول لموقع إدارة دعم مصر، فيمكنهم من هذا الموقع التعرف على النتائج وموانع الدعم في المرحلة الثالثة.

قام وزير التموين بالإعلان عن محددات رفع الدعم عن الأفراد الغير مستحقين للتموين، وهذا بعد الانتهاء مباشرة من المرحلة الأولى والثانية، كما أن موقع إدارة مصر أتاح الفرصة للمواطنين لتقديم الشكاوى والتعرف على كافة التظلمات، وهذه الشكاوى خاصة برفع الدعم نتيجة فواتير الكهرباء.

تظلمات التموين

ومن خلال لجنة العدالة الاجتماعية تم تحديد الطبقات المستحقة والطبقات الغير مستحقة وهذا في إطار منظومة الدعم، حيث أنه لا يتم استبعاد المواطنين بشكل نهائي بل إعطائهم في البداية فرصة تقديم التظلمات والشكاوى، وبعد ذلك من الممكن قبول هذه الشكاوى أو رفضها، وفي حال رفض هذه الشكاوى سيتم استبعاد الشخص من الحصول على السلع التموينية ولكن سيتم صرف دعم الخبز له.